الهلال والمسفاة إلى نهائي دوري شباب الرستاق

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صعد فريقي الهلال والمسفاة إلى نهائي دوري الشباب بنادي الرستاق بعد تفوق الأول على الأهلي بهدف أبيض فيما أزاح الثاني وبل بثنائية مقابل هدف

تواصلت المنافسات في دوري نادي الرستاق لكرة القدم لفئة الشباب من تنظيم فريقي الهلال والأهلي حيث انطلق الدوري بمشاركة ٢٤ فريقاً تم تقسيمهم إلى ٦ مجموعات وقد تضمنت كل مجموعة ٤ فرق تنافست ليصعد الحاصلون على المركز الأول والثاني وبعض الثوالث إلى دوري ال١٦ ومنها إلى دور ال٨ وحول البطولة يقول المهندس سليمان الغافري من إدارة فريق الأهلي أن الدوري نجح هذا العام في استقطاب عدد كبير من الفرق للمشاركة حيث بلغ عددهم ٢٤ فريقا وقد أقيمت أغلب مباريات البطولة على أرضية ملعبي فريق الأهلي وملعب فريق الهلال.