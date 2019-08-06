بلدية مسقط تعلن جاهزية السوق المركزي للخضروات والفواكه خلال عيد الأضحى المبارك

◄ 2466 برادا محملة بشحنات تزن 49320 طن خضار وفواكه

◄ رصف أكثر من 500 موقف خارجي في الساحة الملاصقة للسوق

◄ إتلاف 419 طنا من الخضروات والفواكه منذ بداية يوليو

مسقط - الرؤية

أنهت بلدية مسقط ممثلة في إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه استعداداتها الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من حيث توفير الأصناف المختلفة من الفواكه والخضروات بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، مع تكثيف الرقابة الفنية والصحية وتنفيذ الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت الغذائية والمخازن؛ لضمان توفر بيئة مناسبة لتداول الخضروات والفواكه، والتأكد من جاهزية كافة مرافق السوق من الناحية الفنية وبعض أجهزة التبريد الخاصة بمخازن وبرادات الخضروات والفواكه ضماناً لاستمرار عملها بالشكل المطلوب.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص البلدية على وقاية الصحة العامة والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالسوق من جانب. وحرصها على المظهر الحضاري والجمالي والارتقاء بمستوى النظافة من جانب آخر.

وأكدت إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه توافر أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه تلبيةً للطلب المتزايد والمتوقع على الفواكه بشكل خاص، والتي يحرص المستهلكون على اقتنائها وتواجدها على موائدهم خلال أيام العيد. خاصة وأن هنالك مجموعة من الفواكه التي يصادف موسمها خلال هذه الأيام من السنة مثل الرمان والعنب، وتم حث تجار السوق على زيادة وتكثيف الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ مثل الأردن، لبنان، المغرب، تونس، مصر، اليمن، إيران، الهند، باكستان، جنوب أفريقيا، الصين، فيتنام، وتايلند. وقد بدأت الشركات استعدادها لهذا الموسم مبكراً من خلال زيادة عدد الشحنات الواردة للسوق بما يلبي احتياجات المستهلك المحلي، وبلغ إجمالي عدد الشحنات القادمة إلى السوق في الفترة من 1-6 أغسطس الجاري 2466 برادا محملة بما مجموعه 49320 طنا من الخضار والفواكه.

وأعلنت إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه عن تمديد ساعات العمل خلال الأيام ما قبل العيد لتكون اعتبارا من يوم الخميس (6 ذو الحجة 1440هـ) الموافق (8 أغسطس 2019م) ولغاية يوم الأحد: (9 ذو الحجة 1440 هـ) الموافق (11 أغسطس 2019م)، بحيث يبدأ العمل من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا، علماً بأنه سيتم تعطيل العمل بالسوق أول وثاني أيام العيد.

وحرصا على رفع مستوى جودة المنتجات المقدمة لجميع أفراد المجتمع، تكثف بلدية مسقط جهودها في توفير البيئة الصحية المناسبة لتداول الخضروات والفواكه؛ لضمان وصولها إلى المستهلك طازجة وسليمة، فقد كثفت فرق العمل حملات التفتيش على المحلات والبرادات ومخازن الخضروات والفواكه، حيث نُــفذ عدد (1259) زيارة تفتيشية خلال الفترة من (1/7 - 6/8/2019م). وتم إتلاف (419) طناً من الخضروات والفواكه، مع إصدار إشعارات الاتلاف بنحو ( 24) إشعار إتلاف.

يشار إلى أن أعمال الرقابة على المطاعم والمقاهي ومخازن المواد الغذائية المتواجدة داخل السوق لا تزال مستمرة؛ للتأكد من مدى التقيد بالاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها عند إعداد الطعام لمرتادي السوق، وفي الإطار نفسه فقد تم تشكيل فريق عمل مناوبة طوال فترات العمل بالسوق. إلى جانب حرص إدارة السوق على أعمال النظافة العامة داخل السوق والعمل على التخلص من النفايات من خلال نقلها خارج السوق، كما حرصت إدارة السوق على تكثيف أعمال النظافة العامة داخل السوق والعمل على التخلص من النفايات من خلال نقلها خارج السوق في محطة مردم النفايات في بركاء.

وتأكيدًا على رفع جاهزية السوق، وتهيئةً لمرافقه، فقد أنهت إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه رصف أكثر من (500) موقف من مواقف السيارات في الساحة الملاصقة للسوق من الجهة الغربية؛ وذلك لاستيعاب مركبات مرتادي السوق خلال الفترة التي تسبق أيام العيد. وتم التأكد من وضع مرافقه الضرورية؛ كالمسجد، ودورات المياه العامة، وجارٍ العمل كذلك على إضافة دورات مياه جديدة بمواصفات حديثة، وعمل مظلة أمام المسجد، وتعديل المنارة، في الوقت ذاته وبهدف فتح المجال للمستثمرين لإقامة بعض المشاريع الخدمية التجارية المكملة لنشاط السوق فإنَّ العمل يجري على تزويد السوق المركزي للخضروات والفواكه بإضافة فرع لبنك مصرفي.

ولأجل سلامة المنتجات وصلاحياتها، تحرص إدارة السوق على تنفيذ عدد من الإجراءات، حيث تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى العاملة في السوق المركزي مثل شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك ووزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في قسم الحجر الزراعي وممثلي شركات التخليص لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي؛ من أجل مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع العدد المتزايد من البرادات القادمة إلى السوق والمحملة بشتى الأنواع من الخضروات والفواكه خلال هذه الأيام، والعمل على سرعة إنجاز الإجراءات اللازمة بكل سهولة ويسر، وذلك ضماناً لوصول البضائع دون تأخير بعد التأكد من جودتها وخلوها من متبقيات المبيدات، حيث تم تشكيل فريق عمل لتحليل متبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه ممثلاً بالجهات الحكومية العاملة بالسوق وبالتعاون مع مختبر وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

ومن جانب آخر، قامت إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط أسعار الخضروات والفواكه المتداولة في السوق لحرصها عدم استغلال بعض التجار للحاجة المتزايدة لتلك البضائع والتنسيق مع الجهات المختصة لضبط الباعة المتجولين من عرض بضاعتهم داخل السوق لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.