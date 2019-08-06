جامعة السلطان قابوس تباشر جهود تنظيم البرنامج التعريفي للدفعة الـ34.. وبدء تسكين الطلاب 24 أغسطس

◄ الحضرمي: توفير كافة الخدمات للطلاب لتعزيز التحصيل العلمي خلال العام الدراسي

◄ الشحية: تصميم مقررات البرنامج التأسيسي وفق معايير "هيئة الاعتماد الأكاديمي"

◄ الخروصي: أكثر من 65 برنامجا دراسيا في جميع كليات الجامعة

◄ الزيدي: مركز نظم المعلومات يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب

مسقط - الرؤية

تبدأ جامعة السلطان قابوس، استقبال طلبة الدفعة الرابعة والثلاثين للعام الأكاديمي 2019/2020؛ حيث استعدت عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة ومركز الدراسات التحضيرية وكافة وحدات ومراكز الجامعة لاستقبال الطلبة المستحقين للسكن، وذلك يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، في الحرم الجامعي بالنسبة للطالبات، ومساكن الراحة بالنسبة للطلاب؛ وسيتم توفير التغذية لهم، أما بالنسبة لغير المستحقين للسكن فسوف توفر لهم الجامعة النقل والتغذية أثناء الدراسة.

جاء ذلك في تصريح للدكتور حمود بن خلفان الحضرمي عميد شؤون الطلبة، والذي أكد أيضاً أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلبة توفر كل الخدمات للطلاب لتعينهم على التحصيل العلمي؛ مثل السكن والتغذية والنقل.

وقالت المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية مديرة مركز الدراسات التحضيرية: "أرحب بالطلبة القادمين وأتمنى رؤيتهم في لقائنا معهم بتاريخ 25 أغسطس؛ إذ سيتسنى لنا شرح آلية امتحانات تحديد المستوى والاجتياز والرد على بعض تساؤلاتهم حول ذلك، ويمكنهم الاطلاع على مواد وقوانين البرنامج التأسيسي في الجامعة عبر موقع مركز الدراسات التحضيرية والاستعداد له من البداية حتى لا تواجههم أية صعوبات لاحقا". وأضافت الشحية أن برنامج الدراسات التحضيرية بدأ في عام 2010 عبر قرار وزاري من وزارة التعليم العالي لتحقيق الأهداف التالية المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد الأكاديمي للبرامج التأسيسية والصادرة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: تحسين الكفاءة في اللغة الإنجليزية تمهيدا للدراسة الجامعية، وتعزيز المعرفة الأساسية للتقنيات الرياضية والتحليلية لصقل مهارات حل المشكلات، مع تعزيز معرفة التطبيقات الأساسية لعلوم الكمبيوتر كوسيلة للتعلم الفعال وأيضاً تحسين مهارات الدراسة الضرورية للتعلم خلال سنوات الدراسة مثل مهارة تنظيم الوقت والتعامل مع الضغوط الدراسية.

تصميم المقررات

وأكدت أن تصميم مقررات البرنامج وفقا لمعايير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي التي صدرت في شكل مخرجات تعليمية ضرورية للغة الإنجليزية، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات ومهارات الدراسة. ويجوز للطالب استيفاء متطلبات برنامج الدراسات التحضيرية من خلال تقديم شهادة معادلة أو النجاح في اختبار الاجتياز أو دراسة المقررات والنجاح فيها. وأضافت: "نعلم أن طلاب السنة التأسيسية مقبلين على حياة بعيدة عن أسرهم وعليه فالمركز يحاول إشراك الآباء في فترة التأسيس الأولى في الجامعة ويهمنا الحفاظ على صلة بيننا وبينهم للمساعدة في التصدي لمشاكل التكيف والتعلم منذ البداية، إننا نشجع الطلبة على استخدام وقتهم بكفاءة لتحسين لغتهم الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي والتحليل المنطقي في الوقت المسموح لهم حتى لا تواجههم عقبات يصعب التخلص منها.

وأوضحت أن الطلبة سيتم إعطاؤهم فترة أقصاها عامين دراسيين لإنهاء مقررات برنامج الدراسات التحضيرية، وأن الذين لا يستطيعون الانتهاء من دراسة المقررات المطلوبة في المدة المحددة لن يسمح لهم بمتابعة دراستهم في الجامعة. ونبهت الطالب بألا يكثر من تسجيل مقررات إضافية أثناء دراسته لمواد البرنامج التأسيسي مما سيشكل عبأ على كاهله وقد يسبب خسرانه لفرصة الدراسة في هذه الجامعة العريقة. كما يجب عليه التقيد بالحضور في جميع المحاضرات لكيلا يتم استقصاؤه من المادة".

البرامج الدراسية

من جهته، قال الدكتور حسين بن علي الخروصي عميد القبول والتسجيل في الجامعة إن من المتوقع أن تستقبل الجامعة للقبول في برامج الدراسات الجامعية البالغ عددها أكثر من 65 برنامجاً دراسياً في جميع كليات الجامعة من خلال مركز القبول الموحد 3046 طالبا وطالبة، كما تم تخصيص 24 مقعداً لقبول الطلبة ذوي الإعاقة، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية 3070 طالباً وطالبة. وأوضح أن كلية الآداب والعلوم الاجتماعية ستستقبل 475؛ منهم 293 طالبة و172 طالباً، إضافة إلى 10 مقاعد مخصصة لقبول الطلبة ذوي الإعاقة، وستستقبل كلية التربية 447 منهم 212 طالبة و233 طالباً بالإضافة إلى مقعدين للطلبة ذوي الإعاقة، كما ستستقبل كلية الحقوق 234 منهم 110 طالبة و120 طالباً، إضافة إلى 4 مقاعد لطلبة ذوي الإعاقة، وستستقبل كلية العلوم الزراعية والبحرية 300 منهم 147 طالبة، و151 طالباً، إضافة إلى مقعدين لطلبة ذوي الإعاقة، وستستقبل كلية الطب والعلوم الصحية في برنامج دكتور في الطب 131 منهم 65 طالبة و65 طالباً إضافة إلى مقعد واحد لطلبة ذوي الإعاقة، وستستقبل الكلية في برنامج العلوم الطبية الحيوية 26 منهم 13 طالبة و12 طالباً إضافة إلى مقعد واحد لطلبة ذوي الإعاقة، كما ستستقبل كلية العلوم 452 منهم 236 طالبة و214 طالباً بالإضافة إلى مقعدين لطلبة ذوي الإعاقة، وستستقبل كلية التمريض 105 منهم 75 طالبة و30 طالباً، كما ستستقبل كلية الهندسة 450 منهم 90 طالبة و360 طالباً، ويبلغ عدد الطلبة المتوقع قبولهم في برنامج العلوم السياسية 25 منهم 12 طالبة و12 طالبا إضافة إلى مقعد لطلبة ذوي الإعاقة، وسيتم قبول 425 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منهم 215 طالبة و209 طالباً إضافة إلى مقعد واحد لطلبة ذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد استقبال طلبة جدد أيضاً من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة بالإضافة إلى طلبة الدبلومات الجامعية.

وأكد الدكتور حسين الخروصي أهمية حضور الطلبة للبرنامج التعريفي الذي ينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ويستمر حتى الرابع من سبتمبر المُقبل؛ إذ يقدم هذا البرنامج للطالب معلومات هامة عن الحياة الجامعية ونظام الدراسة والأنظمة الإلكترونية المتبعة فيها، كما يتضمن التعريف بنظام البرنامج التحضيري، والخدمات الجامعية المقدمة من عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، ومركز الدراسات التحضيرية، ومركز نظم المعلومات، ومركز الإرشاد الطلابي، ومركز التعلم الذاتي، والمكتبة الرئيسية، ومركز خدمة المجتمع، والمستشفى الجامعي، ودائرة خدمات المراجعين. وسيتم خلاله أيضاً تسليم البطاقات الجامعية وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة بالتغذية وصرف المعونات المالية، ولقاءات مع الكليات للتعريف بأقسام الكليات وبرامجها، ولقاء مع رئاسة الجامعة والمسؤولين. وستبدأ الدراسة لفصل الخريف بتاريخ 8 سبتمبر 2019.

خدمة الطلاب

وأكد الدكتور ناصر بن مصبح الزيدي مدير مركز نظم المعلومات في الجامعة أن جميع وحدات الجامعة بما فيها مركز نظم المعلومات هدفها الرئيسي خدمة طلبة الجامعة الجدد وتسهيل كل ما يخص العملية التعليمية في الجامعة وتحقيق أعظم استفادة والمركز واحد من المراكز المهمة التي يتعامل معها الطلبة الجدد والقدامى ويقدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات طيلة مشوارهم الدراسي وقبل بدء هذا المشوار وإلى بعد التخرج. وقال إن من أبرز الخدمات الإلكترونية خدمة البوابة الإلكترونية، حيث عندما يدخلها الطالب سيجد مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها خلال مدة الدراسة، من الخدمات والأنظمة الأساسية خدمة أو منصة "مودل" وهي تستخدم بكثرة لأجل التعليم الإلكتروني لجميع المواد التي يدرسها الطالب لها صفحة في هذا النظام وبالتالي يمكن للطلبة التواصل مع أساتذتهم، وهناك خدمة تجوال دولية للمستخدمين في مجال البحث والتعليم العالي والتعليم الإضافي. وتابع أن المنصة توفر للطلبة وصولاً سهلاً وآمناً إلى الشبكة عند زيارة مؤسسة أخرى غير الجامعة تستخدم الشبكة نفسها، وذلك باستخدام بيانات الاعتماد نفسها كما هو الحال عند وصولهم إلى الشبكة من داخل الحرم الجامعي. بالإضافة إلى خدمة استحقاق التغذية بالمجمعات السكنية والحرم الجامعي. وشدد الزيدي على ضرورة أن يحافظ الطالب الجامعي على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ولا يجب أن يعطيه لأي طالب آخر أو أي موظف ولا بد من تغيير كلمة المرور كل 6 أشهر.