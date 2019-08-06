الزبير يستهل مشاركته الدولية الأولى في "باها المجر".. الجمعة

مسقط - الرؤية

يتجه متسابقنا الوطني عبدالله الزبير برفقة فيصل الرئيسي، نحو الوسط الأوروبي، عندما يشارك في منافسات الجولة الخامسة لبطولة العالم للراليات الصحراوية "باها"، إحدى مسابقات الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تقام في جمهورية المجر، مدى ثلاثة أيام، بدءا من الجمعة المقبل.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للمتسابق عبدالله الزبير في مراحل المجر؛ حيث ستتنافس الفرق المشاركة بالرالي لنيل لقب الجولة الخامسة، التي تعتبر واحدة من أصعب الجولات في أوروبا؛ حيث ستكون البداية مع المرحلة الاستعراضية يوم الجمعة في ميدان سباتساج في منطقة فارالوتا، ومن ثم ستقام مرحلتان يوم السبت، تليها مرحلتان أخريان في اليوم التالي، ويقام الختام عقب انتهاء مراحل يوم الأحد.

وقبل التوجه للمجر ووضع الخطوة الأولى للظهور المشرف في جولة باها المجر، أكد الزبير أن الفريق قدم مستويات جيدة في باها إسبانيا، وقال: كنا قريبين من الفرق التي تتصدر السباق وكانت لدينا سرعة مناسبة طوال اليوم الثاني، ولكن انثقاب الإطار وغرامة اللجنة المنظمة أبعدتنا قليلا من الوصول إلى منصة التتويج، وأضاف: المراحل في أوروبا صعبة ومتنوعة، والمنافسة أيضا محتدمة بين بعض الأسماء الكبيرة في أوروبا وكذلك أبطال العالم في الفئة، لكننا نحاول في كل مرة نشارك فيها أن نصل لمنصة التتويج لتشريف رياضة السيارات العمانية. والمساعد والملاح فيصل الرئيسي: في كل مرة أجلس بجانب الزبير أستفيد كثيراً من الملاحظات، ويزداد التفاهم بيننا لقراءة المراحل بالصورة الصحيحة.