"البحث العلمي" يعزز معارف المبتكرين بفيديو شهري على مواقع التواصل الاجتماعي

مسقط - الرؤية

طَرَح مجلسُ البحث العلمي الفيديو الترويجي الثاني الذي ينشره المجلس كل شهر للتوعية والتعريف بأنشطته المختلفة التي يقوم بها في مجالات البحث والابتكار للباحثين والمهتمين.

ويتضمَّن الفيديو مُوجزا لأبرز الأنشطة التي تمَّ تنفيذها خلال الشهر، كما يستعرض الأنشطة القادمة في الشهر التالي، والتي تتيح للجمهور إمكانية متابعة هذه الأحداث أو المشاركة فيها. وتخلَّل فيديو شهر يوليو مقتطفات لأهم المناشط والفعاليات التي تمَّت خلال الشهر؛ أبرزها: مشاركة 7 طلاب عمانيين في مؤتمر لندن الدولي للعلماء، ومشاركة باحثين من العلماء الشباب في مؤتمر لينداو لحملة جائزة نوبل في الفيزياء، وخبر انضمام وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى بروتوكول البحث والتطوير بمؤسسة إيجاد... وغيرها من الفعاليات.

وتأتي المبادرة مواصلة للجهود الإعلامية والترويجية التي ينفذها المجلس حول البرامج والمشاريع التي ينفذها والفرص المتاحة للباحثين والمبتكرين والمؤسسات البحثية للاستفادة منها. ويتم نشر هذا الفيديو عبر قنوات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الواتساب للمجلس، وفي قناة المجلس على اليوتيوب.

ويسعى مجلس البحث العلمي لتنويع الأدوات الإعلامية المستخدمة لتحقيق هدف نشر الوعي بالبحث العلمي والابتكار، وتهيئة البيئة البحثية بالسلطنة لتعريف الجمهور بأنشطته البحثية وبرامجه العلمية؛ وذلك عبر الابتكار في استخدام الوسائل الإعلامية المتمثلة في الصحافة والتليفزيون والإذاعة والنشر الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية...وغيرها.