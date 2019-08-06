الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

السلطنة تشارك في الدورة الـ13 لمهرجان سوق عكاظ بالسعودية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في الدورة الـ13 لمهرجان سوق عكاظ بالسعودية

مسقط - الرؤية

تُشَارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التراث والثقافة- في مهرجان سوق عكاظ، المنعقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، خلال أغسطس الجاري.

وتأتِي مشاركة السلطنة بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وإبراز تراث السلطنة وثقافتها، وعاداتها وتقاليديها، وفنونها المتنوعة، وتعريف الزائرين بها. وتتمثَّل المشاركة في التعريف بالموروثات الشعبية والثقافية للسلطنة؛ من خلال تقديم عروض لأربع فرق للفنون الشعبية من مختلف مناطق السلطنة، ومعارض للعرض الحي للحرف اليدوية التقليدية؛ مثل: صناعة النسيج والفضيات والفخار والعطور واللبان والحلوى العمانية، إضافة لركن خاص للأكلات العُمانية الشعبية، وإقامة المجلس العماني "السبلة" لتقديم الضيافة العمانية لمرتادي المهرجان.

وشَهِد جناح السلطنة في العام الماضي حضوراً كبيراً على المستوى الرسمي والأكاديمي والثقافي، إضافة للمهتمين بشؤون التراث وزوار المهرجان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 يوليو 2016

السلطنة تشارك في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "كازا آرت" بالدار البيضاء بالمغرب

المزيد

08 مايو 2018

هيثم بن طارق يتلقى دعوة للمشاركة في "سوق عكاظ" بالسعودية

المزيد

11 يوليو 2017

وزير السياحة يشارك في افتتاح "سوق عكاظ" بالسعودية

المزيد

13 مايو 2019

الشيبانية تترأس وفد السلطنة في الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لـ"الإيسيسكو" بالسعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

0.34% ارتفاعا بالتضخم في يوليو

الاقتصاد - محلي

تعزيز إجراءات الوقاية من "حمى القرم" خلال عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"مهرجان مسقط 2020" يستعد لتنظيم مؤتمر "الخطاب الثقافي في النطق السامي"

المحليات - أخبار

الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "هونجتونج الدقم" للأنابيب غير المعدنية

الاقتصاد - محلي

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة