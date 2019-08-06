السلطنة تشارك في الدورة الـ13 لمهرجان سوق عكاظ بالسعودية

مسقط - الرؤية

تُشَارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التراث والثقافة- في مهرجان سوق عكاظ، المنعقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، خلال أغسطس الجاري.

وتأتِي مشاركة السلطنة بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، وإبراز تراث السلطنة وثقافتها، وعاداتها وتقاليديها، وفنونها المتنوعة، وتعريف الزائرين بها. وتتمثَّل المشاركة في التعريف بالموروثات الشعبية والثقافية للسلطنة؛ من خلال تقديم عروض لأربع فرق للفنون الشعبية من مختلف مناطق السلطنة، ومعارض للعرض الحي للحرف اليدوية التقليدية؛ مثل: صناعة النسيج والفضيات والفخار والعطور واللبان والحلوى العمانية، إضافة لركن خاص للأكلات العُمانية الشعبية، وإقامة المجلس العماني "السبلة" لتقديم الضيافة العمانية لمرتادي المهرجان.

وشَهِد جناح السلطنة في العام الماضي حضوراً كبيراً على المستوى الرسمي والأكاديمي والثقافي، إضافة للمهتمين بشؤون التراث وزوار المهرجان.