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13 فندقا ومنتجعا تقدم خصما بنسبة 50% على الإقامة

"عمران" تمدد حملتها الترويجية السياحية لتشمل إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 07:31 م بتوقيت مسقط

"عمران" تمدد حملتها الترويجية السياحية لتشمل إجازة عيد الأضحى المبارك

 

مسقط - الرؤية

مددت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) - الذراع التنفيذي لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- نطاق حملتها الترويجية السياحية "في عُمان" لتشمل الحجوزات والإقامة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من 9 إلى 17 أغسطس، في ظل النجاح الذي حققته الحملة التي انطلقت في وقت سابق من يوليو الماضي؛ بهدف تحفيز السياحة المحلية وتشجيع العمانيين لقضاء الموسم السياحي الصيفي في عدد من الأصول الفندقية التابعة للشركة في مختلف ربوع السلطنة.

ويأتي ذلك إيمانًا من شركة عُمران بأهمية المساهمة في تعزيز وترويج السياحة الداخلية، وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض الحصرية للأفراد والأسر العمانية وتقديم تجربة سياحية ممتعة لهم خلال موسم الصيف.

ويشارك في الحملة 13 فندقاً ومنتجعاً تقدم خصماً بنسبة 50% على الإقامة، إضافة الى العديد من العروض والمزايا والخدمات السياحية المضافة - بحسب الفندق- وتستمر الحملة إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل. وتتضمن العروض إقامة مجانية لطفلين دون سن الـ 12، وتشمل وجبتي الإفطار والعشاء في عدد من الفنادق المختارة، إضافة الى مجموعة شيقة من الأنشطة الترفيهية، وخصومات أخرى منها خصم يصل إلى 20% على خدمات السبا والاستجمام.

ويمكن للضيوف إجراء الحجوزات مباشرة عن طريق مواقع الفنادق المشاركة أو عن طريق زيارة الصفحة المخصصة للحملة في الموقع الإلكتروني لشركة عُمران لمباشرة الحجز في الفنادق المشاركة. ويشارك في الحملة كل من: فندق انتركونتيننتال مسقط، ومنتجع ميلينيوم المصنعة، ومنتجع أليلا الجبل الأخضر، فندق كراون بلازا الدقم، فندق كراون بلازا صلالة، فندق كراون بلازا مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فندق دبليو مسقط، فندق أتانا خصب ومنتجع أتانا مسندم، منتجع جزيرة مصيرة، فندق المدينة الدقم، محمية السلاحف برأس الجنز، ومنتجع شاطئ دبا. وتخضع جميع العروض الترويجية للشروط والأحكام، والسياسة العامة للفنادق المشاركة، للحجوزات.

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