أذون خزانة حكومية بمليوني ريال عماني

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم143 من أذون الخزانة الحكومية مليوني ريال عماني، تستحق لمدة 128 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى الخامس من فبراير 2020.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 950ر98 لكل 100 ريال عماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 10577ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 12811ر2 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 723ر2 بالمائة للفترة من السادس من شهر أغسطس الحالي وحتى التاسع عشر من نفس الشهر، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 473ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تساهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.