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0.34% ارتفاعا بالتضخم في يوليو

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 07:22 م بتوقيت مسقط

0.34% ارتفاعا بالتضخم في يوليو

 

مسقط - الرؤية

ارتفع معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر يوليو 2019 بنسبة 0.34% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، وفق أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين. وشهد المعدل ارتفاعا بنسبة 0.48% مقارنة بشهر يونيو 2019.

ويعزى ارتفاع مؤشر الأسعار بشهر يوليو 2019 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018 إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.24% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.77% ومجموعة التعليم بنسبة 1.99% والثقافة والترفيه بنسبة 0.92% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 5.39%. وانخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.28% ومجموعة النقل بنسبة 0.41% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.82% ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.36% وكذلك مجموعة الاتصالات بنسبة 0.43% ومجموعة الصحة بنسبة 0.20%.

وعلى مستوى المحافظات شهدت محافظة ظفار أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بنسبة 1.53% يليها محافظة الظاهرة بنسبة 0.81% ثم محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 0.54% ومحافظة البريمي بنسبة 0.36% ومحافظة شمال الباطنة بنسبة 0.35% ومحافظة الداخلية بنسبة 0.29% ومحافظة مسقط بنسبة 0.02%.

ومقارنة بالشهر السابق ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.48%؛ حيث ارتفعت أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.34% والمطاعم والفنادق بنسبة 1.15% والصحة بـ0.69% والتبغ بـ92.5%.

وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.09% والاتصالات بنسبة 0.04% والنقل بنسبة 0.81% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.47 % والملابس والأحذية بـ1.05 والثقافة والترفيه بنسبة 0.02% واستقرت أسعار مجموعة التعليم.

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