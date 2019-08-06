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ضبط عدد من المتهمين في قضايا مختلفة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

ضبط عدد من المتهمين في قضايا مختلفة

 

مسقط - الرؤية

ذكر مصدر بشرطة عُمان السلطانية أن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على 9 متهمين من جنسيات مختلفة في 7 قضايا سرقة وسلب، ففي القضية الأولى ضبطت متهماً من جنسية آسيوية بسرقة مبالغ مالية من أحد المنازل.

فيما ألقى مركز شرطة بوشر القبض على متهمٍ من جنسية آسيوية لقيامه بسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية من المنزل الذي يعمل به.

أما مركز شرطة المعبيلة فقد ضبط شخصين لقيامهما بالسرقة من منزل قيد الإنشاء ومحلات تجارية ومركبة، حيث تمكنا من سرقة مجموعة من القطع الحديدية المستخدمة في الإنشاءات وبطاريات وقطع مركبات.

كما ألقى مركز شرطة روي القبض على شخصين بتهمة السرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال الشرطة.

وضبط مركز شرطة السيب ثلاثة أشخاص بعد تلقيه بلاغاً من أحد المواطنين مفاده تعرضه للسرقة والسلب والإيذاء.

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