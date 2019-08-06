تدشين مشروع "عونك" لتوفير الحقيبة المدرسية لطلبة "الضمان" بالوسطى

هيماء- محفوظ الشيباني

دشنت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى "مشروع عونك" لتوفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها لعدد 630 طالبا وطالبة من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في كل من ولاية هيماء والدقم والجاز، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ سهيل بن محاد بن علي المعشني والي هيماء، وبحضور سعيد بن سعود الحرسوسي مدير عام مساعد الشؤون الإدارية والمالية والمشاريع والقائم بأعمال المدير العام وحضور ممثلي الشركات والفرق الخيرية الداعمة للمشروع (شركة الغالبي العالمية وشركة الامتياز الأهلية وشركة صحوة هيماء وشركة ميناء الدقم وفريق هيماء الخيري).

وتأتي إقامة هذا المشروع بالشراكة بين المديرية التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة ضمن نطاق المسؤولية المجتمعية. ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر المعسرة وأولياء أمور الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم وإدخال البسمة في نفوسهم وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص في نطاق المسؤولية المجتمعية.

وخلال فعاليات التدشين التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بمبنى المديرية تم استعراض عرض مرئي قدمه القائم بأعمال المدير العام تناول خلاله أهداف المشروع والمستهدفين ومكونات الحقيبة المدرسية وملحقاتها التي تتضمن الأدوات والمستلزمات الأساسية من دفاتر وكراسات وأقلام وألوان وأدوات هندسية وقارورة ماء الشرب. اختتمها بتوجيه جزيل الشكر للشركات الداعمة على هذه المبادرة السخية التي تأمل المديرية تطويرها وتوسيعها مستقبلاً بينما أشاد سعادة الشيخ والي هيماء بهذه المبادرة الطيبة التي لها أثر كبير في نفوس الطلبة وأولياء أمورهم عقبها كلمات لممثلي الشركات والفرق الأهلية عبروا خلالها عن سعادتهم بدعم مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي وأكدوا على أهمية استمراريتها. بعد ذلك توجه سعادة الشيخ والي هيماء بمعية الحضور إلى القاعة لافتتاح وتدشين المشروع.

وسوف يتم توزيع الحقيبة على الطلبة المستهدفين في اليوم الأول من العام الدراسي حيث سيحظى 240 من الطلبة بولاية هيماء بالاستفادة من المشروع وعدد 140 بولاية الدقم و250 من الطلبة بولاية الجازر.

من جانبه، قال علي بن سليم الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة الغالبي إنَّ شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات قدمت دعمًا لمبادرة "عونك" التي أطلقتها المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى والمتمثلة في التبرع بحقائب مدرسية لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود؛ حيث أسهمت المجموعة بشراء 250 حقيبة مدرسية للطلبة بولاية الجازر بمحافظة الوسطى، وذلك إيماناً منا بأهمية دعم هذه المبادرة التي تعنى بتجهيز طلبة العلم من ذوي أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود في ولاية الجازر بمحافظة الوسطى، وهو واجب وضعناه نصب أعيننا وضمن خططنا في أعمال الشركة. وأكد الغالبي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم البرامج التي تنمي المواهب والكوادر الوطنية وبناء جيل واع.

وقال عبدالله بن سالم الحرسوسي رئيس مجلس إدارة شركة الامتياز إن الشركة تعد إحدى شركات المجتمع المحلي العاملة في مجال النفط والغاز، وإنه منذ إنشائها دأبت على دعم العمل التطوعي والخيري بالمجتمع المحلي، ومنها تعاوننا الوثيق مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى منذ فترة، بهدف دعم أبنائنا الطلبة. وأعرب الحرسوسي عن تطلعه لمواصلة هذا الدعم خلال السنوات المقبلة لأبنائنا الطلبة، مشيراً إلى أن هذا الدعم امتداد للتعاون السابق وواجب وطني يجب أن يترسخ لدى القطاع الخاص.