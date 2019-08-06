بلدية صحار تنجز تحضيرات هبطة عيد الأضحى.. وحملات رقابية وتفتيشية طوال الإجازة

صحار- الرؤية

تنفذ إدارة الشؤون الصحية ببلدية صحار خطة تفتيش ومُراقبة شاملة للأسواق والمطاعم والمقاهي في الأسواق الرئيسية والمركزية والمسلخ المركزي والمجمعات التجارية داخل الولاية استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس محمد بن سالم المقبالي مدير إدارة الشؤون الصحية بالوكالة ببلدية صحار إنَّ قسم التفتيش ومراقبة الأغذية قام بتكثيف الحملات التفتيشية خلال هذه الأيام، وتضمنت زيارات تفتيشية لمراكز التسوق ومحلات اللحوم والدواجن لكثرة ارتياد المستهلكين لها للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية المتعلقة بالصحة العامة ومراقبة وسلامة المواد المعروضة ومدى الاهتمام بنظافتها والتأكيد على أصحاب المحلات بضرورة حفظ المواد الغذائية واحتوائها على بطاقة بيان واضحة. وأضاف أن برنامج العمل سيتضمن مراقبة مواقع إعداد بعض الوجبات والمطاعم والمقاهي بشكل يومي والتي تعرض مأكولاتها خلال هذه الأيام والتركيز على تفتيش مواقع إعداد الوجبات ومدى نظافة وسلامة استخدام المواد الخاصة بإعداد الوجبات ومُراقبة مواقع بيع وعرض الأطعمة والوجبات للتأكد من الضوابط والاشتراطات التي يتوجب اتباعها، ومع اقتراب موعد العيد يقوم قسم التفتيش بالتركيز بشكل أكبر على محلات الحلويات ومحلات بيع الحلوى العمانية لما لها من إقبال كبير قبل موعد العيد لضمان توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة وجودة الحلويات المعروضة وتطابقها مع الالتزامات الصحية.

وأكد مدير إدارة الشؤون الصحية بالوكالة أن الإدارة قامت بتجهيز المسلخ المركزي وزيادة الكادر البشري كما وجهت الإدارة الشركة القائمة على تشغيل المسلخ بزيادة الكادر البشري وساعات العمل لتقليل الازدحام وسرعة الإنجاز، كما ستقوم الإدارة عبر أقسام صحة البيئة النظافة ومكافحة الحشرات، خلال الأيام القليلة المقبلة بتكثيف عملية رش المبيدات في الأسواق الرئيسية والمركزية والمسلخ المركزي والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية داخل الولاية، والعمل على تنظيف شواطئ الولاية.

وذكر المقبالي أن قسم الأسواق التابع لإدارة الشؤون الصحية يقوم بحملات على مختلف أسواق البلدية شملت نظافة الأسواق والمحلات المستأجرة بها، وكذلك عملية تنظيم عرض الفواكه والخضروات بالطرق الصحية، والتأكيد على الموردين الرئيسيين للخضار والفواكه بالسوق بضرورة توفير مختلف الأصناف للمستهلكين في هذه الأيام، كما يقوم قسم الأسواق بعمل زيارات ميدانية لحظائر بيع المواشي بسوق المواشي وذلك للتأكد من توفر مختلف أنواع المواشي، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بهذه الحظائر للوقاية من أمراض المواشي المختلفة.

وتابع القول إنَّ قسم الأسواق قد بدأ الاستعدادات المبكرة لتجهيز هبطة العيد حيث تم تحديد موقع الهبطة خلف السوق المركزي للخضروات والفواكه (طريق صحار- حيبي)، حيث يتميز موقع الهبطة في هذا العيد بمساحة كبيرة وتم تقسيم موقع الهبطة إلى ثلاثة أقسام مخصصة وفق نوعية المواشي التي سيتم عرضها، وموقع لبيع مستلزمات العيد المختلفة، وقامت البلدية بتهيئة أرضية الهبطة وتسويتها وتظليل جميع هذه المواقع بالخيام مراعاة لظروف الطقس، وتحديد المواقف المخصصة للمستهكلين وتحديد المداخل والمخارج لانسيابية الحركة، وتم التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لتنظيم حركة المرور في يوم الهبطة.

من جانب آخر، قام قسم التوعية والإرشاد في بلدية صحار بتوزيع نشرات توعوية تحرص من خلالها على قيام المواطنين باستخدام المسلخ في عمليات الذبح، والتي تضمن للمستهلكين ذبائح خالية من الأمراض وذلك في منطقة الصويحرة، كما قام القسم بتوزيع أكياس مخصصة لمخلفات الذبائح ومناشدة المواطنين في حال قيامهم بالذبح في منازلهم مراعاة وضع مخلفات الذبائح في هذه الأكياس ووضعها في الحاويات حفاظاً على نظافة المنطقة والولاية عموماً.