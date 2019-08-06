اختتام البرامج الصيفية لجمعية ذوي الإعاقة السمعية بجنوب الباطنة

بركاء - الرؤية

اختتمت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية ممثلة بلجنة الجمعية بمحافظة جنوب الباطنة برنامجها الصيفي في تأهيل وتدريب الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع على النطق والتخاطب والتي تعد من أولى البرامج المنفذة بالمحافظة.

وهدف البرنامج إلى تدريب الأطفال على النطق والكلام من خلال البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة المدارس والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جمعية إحسان فرع جنوب الباطنة وذلك بمسرح نادي الرستاق وتحت رعاية إبراهيم بن محمد السالمي عضو المجلس البلدي لولاية الرستاق.

وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة اللجنة قدمها عضو اللجنة خالد الغافري أشار فيها إلى أهمية البرنامج للأطفال الصم وضعاف السمع بحيث يمكنهم من التدرب على النطق الذي يساعد على تعزيز التواصل ويدعم تنمية مهارات الطلبة ترسيخ الثقة بالاعتماد على أنفسهم. بعدها ألقى ممثل الجمعية باللجنة سعيد بن محمد البداعي كلمة أشار فيها إلى الفوائد المرجوة من البرنامج وانعكاسه على الأسرة والمجتمع، وحث أسر الأطفال الصم وضعاف السمع على الاستفادة من هذا النوع من البرامج وأهمية دعم القطاعات المختلفة لهذا النوع من البرامج.

وقدمت صباح خالد كلمة أبرزت فيها ضرورة الاهتمام بالأبناء الصم وضعاف السمع من خلال تثقيف أولياء الأمور أنفسهم بكيفية التعامل مع أبنائهم الصم وضعاف السمع.

وقدمت فرقة مسرح شباب عمان مسرحية هادفة، إضافة إلى عرض فيلم يوضح مراحل البرنامج والأنشطة والفعاليات ومدى التفاعل الذي أبداه المشاركون. وشارك في البرنامج عدد من الفتيات الصم الفنيين القائمين على استغلال وقت فراغ الأطفال الصم بتعليمهم العديد من المهارات منها حفظ القرآن الكريم وتعزيز القدرات اللغوية والمهارات الفنية.

واستضاف البرنامج أكثر من 25 من الطلبة الصم ومن مختلف الأعمار.

وقدمت مريم بنت خلف الهلالية رئيسة لجنة الجمعية بمحافظة جنوب الباطنة شكرها وتقديرها للتعاون القائم بين المؤسسات لإنجاح البرنامج وعلى الدور الكبير الذي بذل وما لاقاه البرنامج من حماس وجدية من المشاركين وأولياء أمورهم.

يشار إلى أنَّ الجمعية نفذت بمحافظة جنوب الباطنة العديد من المناشط والفعاليات منذ إشهارها أواخر العام الماضي.