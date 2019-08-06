تواصل الاستعدادات في الموقع الجديد للهبطة والعيود بالسيب

مسقط - الرؤية

يتواصل العملُ بوتيرة سريعة في الموقع الجديد الذي تم اعتماده من جانب لجنة الشؤون البلدية بولاية السيب؛ حيث يقع في المرحلة السادسة بالمعبيلة الجنوبية خلف المركز التجاري مسقط مول وشرق الحي التجاري، وستقام فيه -ولأول مرة- هبطة عيد الأضحى المبارك التي تُصادف يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع من ذي الحجة، وهو التاريخ المعتمد لهبطة ولاية السيب سنويا، ضمن الهبطات المعتمدة رسميا على مستوى ولايات السلطنة.

وتشهدُ الهبطات بيع المواشي لذبحها في العيد، كما ستقام على نفس الموقع مجموعة من الفعاليات، تحت مسمى "العيود"، اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ والي السيب، وتستمر حتى رابع أيام العيد. وستتضمن العديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال والكبار، وتقديم رقصات من الفنون الشعبية المغناة، ومسابقات ثقافية وترفيهية إضافة لعروض مسرحية والأناشيد الدينية والوطنية على خشبة المسرح المفتوح، وقرية تراثية تحتوي على العديد من التحف العمانية والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية العمانية، والعديد من مكونات التراث العماني العريق. ويعمل الفريق -الذي تم تعيينه لهذا العمل- بشكل متواصل مسابقا الزمن من أجل الوصول للجاهزية التامة للموقع في الوقت المناسب، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لمرتادي المكان سواءً في يوم الهبطة أو في فعاليات العيود.

من جهته، قال الشيخ يحيى بن خميس العامري رئيس اللجنة الرئيسية لفعالية العيود بولاية السيب: إنَّ العمل متواصل على وتيرة جيدة في الموقع الذي تم اعتماده من جانب اللجنة، ويتم حاليا تجهيزه بواسطة المعدات التابعة للمديرية العامة لبلدية السيب، وتم البدء في إنشاء القرية التراثية، ووصل العمل إلى نهايته تقريبا، وبدأ تركيب الخيام لسوق الأسر المنتجة، وسيتواصل العمل في تركيب المسرح والإنارة التي تمت تجربتها، كما تم تهيئة المكان للحلقة (الهبطة) التي سيتم فيها بيع المواشي والأغنام... وغيرها من متطلبات العيد.

وعن فعالية العيود، قال العامري: إنَّ الفعالية تحتوي على خمسة أركان؛ هي: القرية التراثية وفعاليات المسرح وكذلك الألعاب الشعبية والترفيهية وسوق الأسر المنتجة والفنون الشعبية، بتواجد فرقتين للفنون الشعبية من الولاية: واحدة رجالية، والثانية نسائية. وأضاف أنَّ فعاليات العيود ستنطلق في ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام متتالية؛ ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، وسيكون الافتتاح تحت رعاية سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب، وبحضور المشايخ والرشداء وأعيان المنطقة وأعضاء مجلس الشورى ممثلي الولاية، وبعض أعضاء المجلس البلدي. وعن سوق الأسر المنتجة، أشار العامري إلى أنَّه سيتم تقسيم السوق إلى قسمين؛ الأول خاص لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة من الولاية، والآخر سيتم تخصيصه للوافدين لعرض وبيع المنتجات الأخرى.

وأوضح العامري أنَّ الولاية تزخر بالعديد من الألعاب الشعبية، ستتم ممارستها وتقديمها للزوار مثل ألعاب شد الحبل والجواني والبيلوه للبنات... وغيرها من الألعاب الشعبية التي سيتم تقديمها.

وسيتم الإعداد لموقع خاص بهبطة السيب أو ما يُسمى محليا بالحلقة بالقرب من موقع العيود؛ حيث سيتم اعتماد الموقعين رسميا لاحتفالات الولاية بالأعياد.

وقال سالم بن محمد الفوري: إن الهبطة أو ما يطلق عليه محليا "الحلقة"، ستنطلق يوم الجمعة المقبل، مضيفا أن حلقة السيب تعتبر من أقدم الحلقات أو الهبطات مثلما يطلق عليها حاليا، وهي معروفة ومن أقوى الهبطات على مستوى السلطنة؛ لكثافة الحضور من باعة ومشترين، وقد انتقلت من موقع لآخر إلى أن تم الاتفاق على هذا الموقع، وستتوفر فيه كافة الخدمات من ضمنها المواقف والمداخل والمخارج للموقع، إضافة لدورات المياه وغيرها.