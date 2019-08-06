تأهل 15 مشاركا ومشاركة إلى المراحل النهائية لمسابقة الأندية للإنشاد

مسقط - الرؤية

تأهَّل 15 منشدا ومنشدة إلى المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من مسابقة الأندية للإنشاد؛ وذلك في جميع فئات المسابقة، ليتم اختيار 6 منشدين فقط، ليتأهلوا للمرحلة الرابعة والختامية للمسابقة.

وأكملتْ اللجنة الرئيسية لمسابقة الأندية للإنشاد -والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الرياضية- إقامة جميع التصفيات بمختلف محافظات السلطنة، لتنهي بذلك منافسات المرحلة الثانية من المسابقة، وتستعد للدخول في المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة. ومن المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقة بتاريخ 21 من أغسطس الجاري بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية، تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن هلال المعمري وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية، بينما ستقام تصفيات المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة بتاريخ 20 أغسطس الجاري على ذات المسرح، وستقيم اللجنة الرئيسية بتاريخ 19 أغسطس الجاري يوما ترفيهيا لجميع المتأهلين للمرحلة الثالثة من المسابقة عبر تنظيم رحلة إلى المتحف الوطني، وبعض المواقع السياحية بمسقط.

وقال سيف بن سعيد الشبلي رئيس اللجنة الرئيسية لمسابقة الأندية للإنشاد: إنَّ النسخة الحالية من المسابقة سجَّلت تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين في مختلف المحافظات التي أقيمت بها المسابقة، مضيفا بأنَّ الإقبال الكبير لم يكن من طرف المنشدين فقط، بل صاحب ذلك تواجد أولياء الأمور والأهالي بجانب المشاركين من المنشدين والمنشدات لتشجيعهم في تصفيات المسابقة من أجل الحصول على المراكز المتقدمة وتقديم النشيد بكل ثقة على المسرح.

وأشاد المنشد بدر الحارثي عضو لجنة التحكيم بالمستويات العالية للمنشدين المشاركين بالمسابقة، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من المسابقة شهدت تطورا ملحوظا في مستوى المنشدين، وتميزهم باختيار الألوان الفلكلورية التراثية العمانية، موضحا أن توظيف اللون التراثي في الأناشيد كان معتمدا لتميز كل محافظة، ومنها استخدام بعض المنشدين لفنون الرزحة والنانا والهبوت والعازي...وغيرها من الفنون العمانية الأخرى. وأوضح الحارثي أن اللجنة الرئيسية للمسابقة تحرص في كل عام على إضافة الجديد للمسابقة، وجاءت الإضافة لهذا العام عبر وجود فئة جديدة للمتنافسين وهي فئة المنشدة الصغيرة، والتي أصبغت على المسابقة نجاحا لافتا؛ حيث ظهرت العديد من المواهب إلى جانب وقوف الأهالي مع المنشدات في مختلف مراحل التصفيات، وذلك من أجل تشجيعهن لتقديم مستويات عالية أثناء تقييم المنشدين.

وتطرَّق الحارثي -خلال حديثه- إلى تميز فئة الفرق الإنشادية في نسخة هذا العام من المسابقة؛ حيث ذكر أن الفرق الإنشادية اختارت كلمات وألحانا جديدة في جميع الأناشيد التي تم التقدم بها أمام لجنة التحكيم للتقييم، لافتا إلى أن ذلك يعد تطورا جيدا للمسابقة في نسخة هذا العام.