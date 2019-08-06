انطلاق ملتقى "سياسات الموارد البشرية" بصلالة 22 أغسطس.. و"أوشرم" تعتزم افتتاح فرع بظفار

صلالة - الرؤية

تستعدُّ الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية لتدشين فرعها بمحافظة ظفار، وذلك عبر تنظيم ملتقى "سياسات الموارد البشرية ودورها في إدارة الكفاءات"، يوم 22 أغسطس الجاري، بمنتجع ميلينيوم صلالة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري.

وحول افتتاح الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) فرعها بمحافظة ظفار، قال الدكتور غالب بن سيف الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية: يعد تدشين فرع الجمعية بمحافظة ظفار حقبة جديدة من مساعي الإسهام في النهوض بمهنة الموارد البشرية في محافظة ظفار؛ وذلك في إطار تعاونها مع كافة الجهات ذات العلاقة بالموارد البشرية بالمحافظة، من أجل الدفع بهذا المورد المهم نحو الأمام؛ حيث تهدف الجمعية العمانية لإدارة الموارد البشرية (أوشرم) في محافظة ظفار إلى اتاحة الفرصة للمتخصصين في مجال الموارد البشرية المتقاربين في التفكير، في التواصل مع بعضهم البعض من أجل تبادل الآراء والافكار؛ بهدف اعتلاء أرقى المستويات المهنية التنظيمية والمؤسسية في هذا المجال.

وقالت إيمان المالكية المشرفة على فرع الجمعية بمحافظة ظفار، إن ملتقى "سياسات الموارد البشرية ودورها في إدارة الكفاءات" المزمع عقده في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، والذي يأتي عقده بالتزامن مع تدشين (أوشرم) لفرعها الجديد بمحافظة ظفار يأتي من أجل تحسين جودة التفكير المؤسسي وتطوير أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية؛ اذ سيعمل المشاركون في الملتقى على تبادل الأفكار والآراء والسعي لتقديم حلول كافية حول كيفية إنشاء مكان عمل مستقبلي يمكّن الأفراد بعملهم ويعزز قدراتهم ومهاراتهم.

ويُتوقع لهذا الملتقى أن يكون الحدث الأكبر في مجال تطوير الموارد البشرية والأكثر تنوعًا في توفير الحلول المتعلقة بنفس المجال في أرجاء المحافظة؛ حيث يوفر الملتقى الأدوات التي تحتاجها المؤسسات لإنشاء وتنفيذ ممارسات عملية ناجحة في مجال الموارد البشرية. وأوضحت المالكية أن المتحدثين في هذا الملتقى يعتبرون من صناع القرار والرواد في مجالات عملهم؛ حيث إن ما يقدمونه من موضوعات سيسهم في إلهام المشاركين للتفكير خارج الصندوق وتوسيع الآفاق، فالملتقى يحوي مناقشات ستكون رائدة في مجال تبادل الخبرات مع كبار قيادات الشركات المعروفة في سلطنة عمان، كما سيتيح المؤتمر فرص الدخول في نقاشات حية ومفيدة مع كبار المتخصصين في الموارد البشرية.

وبينت المالكية أن الملتقى سيوفر مستوى لا مثيل له من كبار الخبراء الذين لعبوا دورًا مهمًّا في تشكيل إدارة الأفراد لكي يقدموا أفكارهم خلال فعاليات الملتقى، مشيرة إلى المشاركة في الملتقى المزمع عقده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري يضمن للمشاركين التواصل مع أكثر من 200 من أقرانهم وقادة الفكر الأكاديمي وخبراء الموارد البشرية رفيعي المستوى في السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.