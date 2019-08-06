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خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

خادمة تنشر صور مخدومتها بملابس المنزل على "السوشيال ميديا"

أبوظبي- الوكالات

 

أصيبت امرأة خليجية في دولة الإمارات، بصدمة لاكتشافها صورها وبناتها منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوضعيات منزلية مختلفة.

وراود الشك ربة المنزل تجاه سلوك خادمتها (آسيوية الجنسية) لتجبرها على فتح هاتفها لتصدم لدى رؤيتها عدد كبير من الصور لها وبناتها، ونشرها على صفحة الخادمة في موقع "فيسبوك".

ونظرت محكمة الجنح في الفجيرة بقضية المرأة الخليجية، وعند مواجهة الخادمة بالتهم الموجهة إليها، اعترفت بقيامها بتصوير كامل العائلة، وبررت فعلها بسبب حبها الشديد للعائلة والتفاخر أمام معارفها بمستوى الحياة التي تعيشها والأشخاص الذين تخدمهم، إذ لم تكن تقصد أذيتهم أو فضحهم.

من جهتها، أجلت محكمة الجنح الحكم في القضية لحين استكمال جلسات المحاكمة.

 

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