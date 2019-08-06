"العز" يوفر "خردة العيدية" بجهاز الصرف التفاعلي

مسقط - الرؤية

يوفر بنك العز الإسلامي للمرة السادسة "العيدية" عبر جهاز الصرف التفاعلي بمسقط في "أفنيوز مول" دون الحاجة للتوجه إلى أحد فروع البنك والوقوف في طوابير الانتظار ضمن سلسلة التسهيلات وحزم الإجراءات التي ينتهجها بنك العز الإسلامي لتوفير أحدث الوسائل التقنية لعملائه.

وسيجري توفير كافة التسهيلات للعملاء للحصول على العيدية عبر فئات نقدية متعددة من بينها فئة الريال والخمسة ريالات والعشرين ريالا والخمسين ريالا من الساعة 10 صباحا وحتى العاشرة ليلا.

ويعد بنك العز الإسلامي أول بنك في السلطنة يقدم تقنية جهاز الصرف التفاعلي من شركة "إن سي آر" (NCR)، الشركة الرائدة عالميا في مجال تقنيات معاملات المستهلكين.

وتتمثل الميزة الأبرز لجهاز الصرف الآلي المزود بتقنيات الفيديو في وجود الاتصال المباشر بين العميل وموظف البنك. ومن المعاملات التي يمكن للعملاء إجراؤها عبر الجهاز السحب النقدي فوق السقف المحدد لليوم والإيداع النقدي وإيداع الشيكات وصرف الشيكات ودفع مستحقات بطاقات الائتمان وتحويل الأموال.

وقال مرتضى جواد مساعد المدير العام رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسة ببنك العز الإسلامي: نسعى إلى توفير أحدث الوسائل التقنية من أجل إرضاء عملائنا لأننا ننطلق في عملنا من شعار "العميل أولا والخدمة قبل كل شيء " ولأجل ذلك فقد حرصنا أن يتم توفير عيدية العيد عبر جهاز الصرف التفاعلي حتى نوفر على عملائنا عناء الذهاب أو التوجه إلى أي فرع من فروع بنك العز الإسلامي.

وأكد جواد أنّ القنوات الإلكترونية ببنك العز الإسلامي تشهد إقبالا كبيرا لأنّها تقدم للعملاء تجربةً مختلفة ومميزة في سداد فواتيرهم وتحويل الأموال محليا وخارجيا وسداد رسوم البطاقات الائتمانية وكذلك القدرة على إيداع الشيكات وسحب المبالغ النقدية التي تصل إلى 10 آلاف ريال عماني.

وأضاف جواد: نواصل تطوير المنتجات والتقنيات الإلكترونية تماشياً مع خطة الحكومة للتحول الإلكتروني كما أنّ المعاملات الإلكترونية آخذةٌ في النمو بسرعة عالية، وينعكس ذلك بوضوحٍ في النمو المتسارع للأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية ونتيجة لذلك أصبحت المعرفة هي الشكل الأساسي لرأس المال.