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بنك ظفار يرعى فعاليات متنوعة في مهرجان صلالة السياحي

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 06:05 م بتوقيت مسقط

بنك ظفار يرعى فعاليات متنوعة في مهرجان صلالة السياحي

 

صلالة – الرؤية

يشارك بنك ظفار كراعٍ ذهبي لفعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019، ويحتضن المهرجان الذي يستمر حتى 22 أغسطس عددًا من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تجسد التراث العماني الفريد والعريق في محافظة ظفار.

وتأتي مشاركة بنك ظفار هذا العام انطلاقًا من حرص البنك على تعزيز دوره في رعاية ودعم الفعاليات المختلفة والمبادرات التي تعزز القطاع السياحي، كما شارك البنك في رعاية عدد من الفعاليات المقامة خلال فترة المهرجان بما فيها فعالية هاكثون صلالة والتي أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، بهدف تشجيع الشباب على محاولة الخروج بأفكار وحلول ذكية لمدينة صلالة.

وقال عزيز سليمان الحراصي، رئيس قسم التسويق والاتصالات التجارية بالوكالة ببنك ظفار: يساهم مهرجان صلالة السياحي بشكل بارز في إثراء القطاع السياحي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يعد أحد أكبر التظاهرات الثقافية والسياحية التي يتم تنظيمها للترويج لما تتمتع به السلطنة من مقومات ثقافية وحضارية، ونفخر في بنك ظفار بالمشاركة في المهرجان كراعٍ ذهبي، ونتمنى لجميع الزوار والمقيمين قضاء أجمل الأوقات في محافظة ظفار.

ويستقطب مهرجان صلالة السياحي سنويًا الزوار من داخل السلطنة وخارجها، ويلعب بنك ظفار دورًا إيجابيًا في تقديم الدعم والرعاية لمختلف الفعاليات والمهرجانات حول السلطنة.

وأضاف الحراصي: نسعى في بنك ظفار إلى المشاركة في دعم الفعاليات المختلفة وبالأخص تلك التي تشجع الشباب على الابتكار وإيجاد الحلول الذكية، ويأتي دعمنا لفعالية هاكثون صلالة في إطار رؤيتنا الرامية إلى تقديم الدعم للمبادرات الرقمية، حيث شكلت الفعالية المنصة المثالية للمبرمجين والمطورين والمبتكرين للخروج بحلول ذكية مبتكرة لأحد التحديات المطروحة على مدينة صلالة.

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