"صحار الدولي" يعزز قاعدة رأس المال باكتتاب "حق الأفضلية"

مسقط – الرؤية

أغلق صُحار الدولي بنجاح اكتتاب أسهم حق الأفضلية، الذي شهد نجاحًا وإقبالا كبيرًا تجاوز قيمة السندات المعروضة، ما أدى إلى زيادة رأس المال للفئة الأولى بمقدار 40 مليون ريال عماني، الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجية النمو التي ينتهجها صحار الدولي وهدفه الأسمى في أن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو.

وقال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: في إطار هدفنا المتمثل في مساعدة الزبائن على الفوز وتحقيق أهدافهم وتقديم خدمات مصرفية متميزة تتناسب مع متطلبات عالمهم دائم التغير، بدأنا في صحار الدولي حقبة جديدة من التطور نحو تغيير مفهوم الأعمال المصرفية، ويعد التوجه نحو زيادة رأس المال جزءاً أساسيًا من استراتيجية الخطة الخمسية للبنك التي أخذت موضع التنفيذ في أوائل العام الحالي، الأمر الذي من شأنه تعزيز قاعدة رأس المال وزيادة نسبة الاكتفاء المالي لدينا الذي تجاوز فعليًا المتطلبات التشريعية، الأمر الذي يجسد مبادئنا المرتكزة على تقديم خدمات مصرفية أكثر إثراء وأكثر إسراعا وأوسع أفقا لزبائننا والمساهمين الأساسيين على حدٍ سواء. وقد أدت الزيادة في رأس المال بالتزامن مع الزيادة الأخيرة البالغة 100 مليون ريال عماني في سندات مالية إضافية من الفئة 1 إلى تعزيز هيكل رأس المال لدى صحار الدولي وتموقعه في السوق في ظل سعيه المتواصل نحو إيجاد مزيد من فرص النمو التي تسهم بدورها بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز خطة التنويع الاقتصادي للسلطنة.

وأضاف المسلمي: قدم أصحاب المصلحة دعمهم نظير ثقتهم بإمكانيات النمو التي يتمتع بها صحار الدولي، وهو ما يتضح جليًّا من خلال زيادة الطلب على أسهم جديدة خلال عملية الاكتتاب، وبالتالي نمتلك حصانة قوية في السوق أكثر من أي وقت مضى تُمكننا من تحقيق الزيادة في حصتنا السوقية والنمو المربح للمساهمين.

وعلى الرغم من احتدام مستوى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي والدولي، يؤكد إقبال المساهمين الملحوظ مجددًا المكانة الإيجابية التي يتمتع بها البنك في السوق فضلاً عن ثقة المستثمرين فيه، حيث يعتبر الإصدار الأكبر بالعملة المحلية في السلطنة، والأكبر مقارنة بأي إصدار خلال 2018/2019 يُطرح تحت مظلة الهيئة العامة لسوق المال، ويتم إدراجه في سوق مسقط للأوراق المالية.

وقد سجلت النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 نمواً قوياً في صافي الأرباح بنسبة 32.91 في المائة، حيث بلغ إجمالي الأرباح 18.584 مليون ريال عماني مقارنة بــ 13.982 مليون ريال عماني سُجلت في نفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يمكن صحار الدولي من الاستفادة من الفرص المستقبلية والتغلب على التحديات.