الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
45 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"أوريدو" توسع شبكتها للإنترنت المنزلي في صلالة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:35 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" توسع شبكتها للإنترنت المنزلي في صلالة

 

صلالة – الرؤية

وسعت Ooredoo تغطية خدمتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" لتصل إلى آلاف السكان في منطقة صلالة التجارية (المنطقة 2A)، لضمان بقاء مزيد من العملاء على اتصال دائم. وبدءا من 28 ريالا عُمانيا شهرياً وبسرعة تصل إلى 1 جيجابت لكل ثانية، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بإنترنت دون انقطاع وبسرعات عالية عند تشغيل مقاطع الفيديو والتنزيل والتحميل ودقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت وخصومات على تعرفة المكالمات الدولية.

ويمكن للمقيمين في المناطق التي تمت تغطيتها مؤخراً الاشتراك في باقات "سوبر فايبر" من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على تطبيق واتس آب للرقم 95103000 أو الاتصال بالشركة على الرقم 1514.

وتواصل Ooredoo توسيع تغطية شبكتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" في مختلف أنحاء السلطنة بما في ذلك منطقة السعادة في صلالة والخوير الجنوبية – المنطقة التجارية وجامعة السلطان قابوس والعامرات القديمة والمصنعة والخوير وروي ودارسيت والحيل والموالح والخوض والمعبيلة والمنومة والسيب الجديدة وحي الصاروج وسور آل حديد ووادي اللوامي في السيب ورأس الحمراء ومجمع تلال والغبرة والعذيبة الشمالية. ومن المقرر أن تضيف الشركة المزيد من المناطق الجديدة في مختلف أرجاء السلطنة خلال العام الحالي.

ومن خلال شبكتها فائقة السرعة، قامت Ooredoo بتعزيز باقات سوبر فايبر للإنترنت المنزلي "20 ميجابت في الثانية" حيث أصبح بإمكان العملاء المشتركين بعقد لمدة 12 شهرا الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإضافات للاستمتاع بسرعات عالية تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف للبقاء على اتصال لفترة أطول وبقيمة مخفضة عند التصفح أو عند تشغيل مقاطع الفيديو.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 نوفمبر 2016

"أوريدو" تطرح عرضا جديدا للإنترنت المنزلي السريع

المزيد

23 أبريل 2017

"أوريدو" توسع نطاق تغطية شبكتها للألياف البصرية فائقة السرعة

المزيد

08 أغسطس 2016

"عمانتل" تطرح باقات جديدة للإنترنت المنزلي فائق السرعة بسرعات تصل إلى 200 ميجابت في الثانية

المزيد

22 يناير 2019

"Ooredoo" تمدد عرض السرعة المضاعفة للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعزيز إجراءات الوقاية من "حمى القرم" خلال عيد الأضحى

المحليات - أخبار

"مهرجان مسقط 2020" يستعد لتنظيم مؤتمر "الخطاب الثقافي في النطق السامي"

المحليات - أخبار

الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "هونجتونج الدقم" للأنابيب غير المعدنية

الاقتصاد - محلي

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

"سلاح الجو" ينقذ شخصا في عرض البحر

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة