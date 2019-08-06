"أوريدو" توسع شبكتها للإنترنت المنزلي في صلالة

صلالة – الرؤية

وسعت Ooredoo تغطية خدمتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" لتصل إلى آلاف السكان في منطقة صلالة التجارية (المنطقة 2A)، لضمان بقاء مزيد من العملاء على اتصال دائم. وبدءا من 28 ريالا عُمانيا شهرياً وبسرعة تصل إلى 1 جيجابت لكل ثانية، أصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بإنترنت دون انقطاع وبسرعات عالية عند تشغيل مقاطع الفيديو والتنزيل والتحميل ودقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت وخصومات على تعرفة المكالمات الدولية.

ويمكن للمقيمين في المناطق التي تمت تغطيتها مؤخراً الاشتراك في باقات "سوبر فايبر" من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على تطبيق واتس آب للرقم 95103000 أو الاتصال بالشركة على الرقم 1514.

وتواصل Ooredoo توسيع تغطية شبكتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" في مختلف أنحاء السلطنة بما في ذلك منطقة السعادة في صلالة والخوير الجنوبية – المنطقة التجارية وجامعة السلطان قابوس والعامرات القديمة والمصنعة والخوير وروي ودارسيت والحيل والموالح والخوض والمعبيلة والمنومة والسيب الجديدة وحي الصاروج وسور آل حديد ووادي اللوامي في السيب ورأس الحمراء ومجمع تلال والغبرة والعذيبة الشمالية. ومن المقرر أن تضيف الشركة المزيد من المناطق الجديدة في مختلف أرجاء السلطنة خلال العام الحالي.

ومن خلال شبكتها فائقة السرعة، قامت Ooredoo بتعزيز باقات سوبر فايبر للإنترنت المنزلي "20 ميجابت في الثانية" حيث أصبح بإمكان العملاء المشتركين بعقد لمدة 12 شهرا الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الإضافات للاستمتاع بسرعات عالية تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف للبقاء على اتصال لفترة أطول وبقيمة مخفضة عند التصفح أو عند تشغيل مقاطع الفيديو.