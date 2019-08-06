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بشراكة استراتيجية بين "القوى العاملة" و"الرفد" و"ريادة" و"الغرفة"

برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة لطلبة الكليات التقنية والمهنية والعلوم البحرية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة لطلبة الكليات التقنية والمهنية والعلوم البحرية

 

مسقط – الرؤية

ناقشت اللجنة الفنيّة لإدارة برنامج الابتكار في الكليات التقنية والكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية؛ برنامج تعاون لتأسيس الشركات المبتكرة لطلبة الكليات التقنية والكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية، في اجتماعها الأول، الذي عقد أمس، برئاسة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع تشكيل اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية إلى جانب مناقشة مهام اللجان وعرض برنامج تعاون لتأسيس شركات مبتكرة، ويضم عددا من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم وزارة التجارة والصناعة وصندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وغرفة التجارة والصناعة مركز الابتكار الصناعي.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي حول أنشطة وزارة القوى العاملة في مجال الابتكار والجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير مختلف المجالات المتعلقة بالابتكار من خلال تقديم الدعم الفني، وتنفيذ دراسات الجدوى وخطط العمل في دعم المشاريع الابتكارية، إضافة إلى اقتراح خطة عمل اللجنة ومجموعة البرامج التي سيتم العمل بها مع الشركاء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين وذلك من أجل تمكين الخريجين من الكليات التقنية والكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الذين يملكون مؤهلات وقدرات تساعدهم  على الابتكار وذلك تمهيدا لإنشاء شركات جديدة تقوم على استثمار الابتكارات الريادية، بحيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز سوق العمل ورفد الاقتصاد الوطني، وخلق الوظائف للشباب العماني، وتسعى وزارة القوى العاملة والأطراف الأخرى إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية لدى طلبة الكليات من خلال وحدات الابتكار في الكليات.

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