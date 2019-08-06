استثمار 4 ملايين ريال في تطوير شبكة "مسقط لتوزيع الكهرباء"

مسقط – الرؤية

تستثمر شركة مسقط لتوزيع الكهرباء- إحدى شركات مجموعة نماء- في مجموعة من المشاريع الكهربائية بأكثر من 4 ملايين ريال عماني لإنشاء وتوسيع ومد خطوط محطات جديدة.

وتبلغ السعة الإجمالية لهذه المحطات 162ميجا فولت أمبير، وسيجري تدشينها خلال الأشهر المقبلة في محافظة مسقط.

وتشمل الخطة 4 مشاريع رئيسية وهي: مشروع إنشاء محطة العريمي بوليفارد بسعة 3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطتي مرتفعات العامرات وبريد عمان من2x20 ميجا فولت أمبير إلى 3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطة غلا من2x20 ميجا فولت أمبير إلى 3x20 ميجا فولت أمبير. ومشروع تكبير محطة العوابي بولاية بوشر من 3x6 ميجا فولت أمبير الى 3x20 ميجا فولت أمبير.

وتأتي هذه المشاريع والاستثمارات لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في محافظة مسقط لاسيما في فصل الصيف حيث ترتفع الأحمال على الشبكة الكهربائية نظراً للاستهلاك العالي، وستخضع هذه المحطات للفحص والاختبار من قبل مهندسي الشركة، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها قبل دخولها مرحلة التشغيل. وتتوزع هذه المحطات على مختلف ولايات محافظة مسقط، خصوصا المناطق التي تشهد نمواً كبيراً من حيث التوسّع العمراني.