الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

التعريف بمبادرة "غرفة مسندم" للاستشارات الإدارية

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:30 م بتوقيت مسقط

التعريف بمبادرة "غرفة مسندم" للاستشارات الإدارية

مسندم – الرؤية

نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم أمس لقاءً للتعريف بمبادرة لتقديم الخدمات والاستشارات المالية والإدارية المجانية للمنتسبين لسنة ٢٠١٩ وذلك في مقر الغرفة بخصب.

وهدف اللقاء إلى زيادة الوعي لدى المنتسبين حول المسائل التجارية الفنية التي يزيد تطبيقها من كفاءة المنتسب ماليا وإداريا.

وقد وقع فرع الغرفة اتفاقا مع شركة أموال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية، لتقديم الخدمات المحاسبية والإدارية والاستشارية لمنتسبي فرع الغرفة بمحافظة مسندم لعام 2019، وذلك بتمويل من مؤسسة رائد الشحي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 أكتوبر 2018

التعريف بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في "غرفة مسندم".. اليوم

المزيد

22 سبتمبر 2015

"النماء للاستشارات الإدارية" تنظم برنامجا تدريبيا حول "صناعة القرار"

المزيد

01 مارس 2016

التعريف بمبادرة مركز ساس في "تطبيقية صحار"

المزيد

10 مايو 2017

ملتقى التعريف بمبادرة المؤسسات الوقفية يصل محطته الرابعة جنوب الباطنة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع "هونجتونج الدقم" للأنابيب غير المعدنية

الاقتصاد - محلي

دولة عربية جديدة تعلن الاثنين أول أيام عيد الأضحى

منوعات - من هنا وهناك

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الاقتصاد - محلي

"سلاح الجو" ينقذ شخصا في عرض البحر

المحليات - أخبار

الاحتفال بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية.. و7 لوحات فنية تبرز الأصالة

المحليات - أخبار

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة