التعريف بمبادرة "غرفة مسندم" للاستشارات الإدارية

مسندم – الرؤية

نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم أمس لقاءً للتعريف بمبادرة لتقديم الخدمات والاستشارات المالية والإدارية المجانية للمنتسبين لسنة ٢٠١٩ وذلك في مقر الغرفة بخصب.

وهدف اللقاء إلى زيادة الوعي لدى المنتسبين حول المسائل التجارية الفنية التي يزيد تطبيقها من كفاءة المنتسب ماليا وإداريا.

وقد وقع فرع الغرفة اتفاقا مع شركة أموال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية، لتقديم الخدمات المحاسبية والإدارية والاستشارية لمنتسبي فرع الغرفة بمحافظة مسندم لعام 2019، وذلك بتمويل من مؤسسة رائد الشحي.