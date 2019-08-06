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صافي الاستثمار غير العماني يرتفع 166 ألف ريال بنسبة 10%

مؤشر سوق مسقط يربح 15 نقطة .. والتداولات تتراجع 1% إلى 1.701 مليون ريال

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 05:29 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط يربح 15 نقطة .. والتداولات تتراجع 1% إلى 1.701 مليون ريال

 

الرؤية – مريم البادية

 

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3803 نقاط تقريباً؛ بربح 15 نقطة، بنسبة 0.383 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. كما ارتفع مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريبًا ليصل إلى 4048 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 1.701 مليون ريال وبنسبة انخفاض 1 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.720 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.083 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.46 مليار ريال. كما بلغت قيمة شراء غير العمانيين 435 ألف ريال وبنسبة 25 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 270 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 166 ألف ريال عماني وبنسبة 10 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6174 نقطة مرتفعا 13 نقطة وبنسبة 0.21 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4421 نقطة مرتفعا 16 نقطة وبنسبة تغير 0.37 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 1830 نقطة مرتفعا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.42 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند 517 نقطة مرتفعا  0.76 نقطة وبنسبة 0.15 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 34 شركة، ارتفعت منها 13 شركة وانخفضت 8 شركات، فيما استقرت أسعار 13 شركة، وتم التداول على 12 مليون سهم، بعدد صفقات 456 صفقة.

وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 26 في المئة. وتصدر سهم مدينة مسقط للتحلية قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.107  ريال وبنسبة صعود 6 في المئة، فيما حلَّ سهم أعلاف ظفار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.126 ريال وبنسبة تغير 7 في المئة. واعتلى سهم البنك الوطني العماني صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 347 ألف  ريال وبنسبة 20 في المئة. وتصدر سهم العنقاء للطاقة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت مليوني سهم وبنسبة 20 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين مليون ريال وبنسبة 74 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 197  ألف ريال وبنسبة 12 في المئة. وبلغ شراء العرب ألفي  ريال وبنسبة 0.10 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 236 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العُمانيين مليون ريال وبنسبة 84 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 45 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، وبلغ بيع العرب ألف ريال وبنسبة 0.07 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 223 ألف ريال وبنسبة 13 في المئة.

 

 

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