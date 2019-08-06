منع عصابة آسيوية من الهروب إلى خارج السلطنة بعد سرقة محلات تجارية

الداخلية - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية، بضبط متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية والتخطيط للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.
الثلاثاء 06 أغسطس 2019 01:17 م بتوقيت مسقط
الداخلية - الرؤية
قامت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية، بضبط متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية والتخطيط للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
03 أبريل 2019
12 أغسطس 2015
24 سبتمبر 2016