منع عصابة آسيوية من الهروب إلى خارج السلطنة بعد سرقة محلات تجارية

الداخلية - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة الداخلية بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية، بضبط متهمين من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال وسرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية والتخطيط للهروب خارج السلطنة بعد اقترافهما الجريمة.