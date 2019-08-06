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سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 01:03 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر أكتوبر القادم، اليوم الثلاثاء 59.63 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ 87 سنتا، عن سعر يوم أمس الاثنين الذي بلغ 60.50 دولار أمريكي.

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