

أمل سكيف | سوريا

دعـاني للقياهُ وقــت السحـــرْ

فيا حَيْـــرتي هلْ دَعا أمْ أمَرْ؟

//

وراشَ السهامَ ونالَ المــــرامَ

وداعبَ باللّثمِ خـــداً غفــــــرْ

//

وقال : أطلِّي عــلى المستهامِ

زكاةُ الجــــمال دوامُ النـــظرْ

//

عشقتُ الغزالَ عـزيزَ المنال

فأين النظيرُ وأيــن الـــصورْ؟

//

وكنتُ الفتى الآمِنَ المطمئنَّ

ففزَّعَ قلبــيَ طـــبلُ الخطرْ

//

أعرِّض قلبي للحـــــــاجبَيْنِ

فأُصــرَعُ ثـــــــمّ ألومُ القدرْ

//

وإني التــرابُ سباني السحابُ

وأنتِ البريقُ لوجهِ القمرْ

//

أغارُ عليكِ من الآخـــــرين

ومن أعينِ الحاسداتِ الأُخَرْ

//

فصوني عن اللّثمِ وردَ الخدود

فللثمِ فـوقَ المرايا أثرْ

//

وكمْ في زهوركِ جُن الرحيقُ

إذا النحلُ فوقَ رباها عَبَرْ

//

فإن تمنحيهِ فـــــــذاكَ المراد

وإن تمنعيهِ مضى واصطبرْ

//

وصارَ كأيوب في الصابرين

وأدركَ بالصبرِ بعضَ الظفرْ

//

أجبتُ بأني سمعتُ نـــــــداءً

أطـــاحَ بلبّي وعــقدي انتثرْ

//

فلما دعاني أصــــــابَ الفؤادَ

بسهمٍ رمــــاهُ بلمحِ البصرْ

//

فعيناهُ في خاطري واحــتان

ويا لهفتي إن وَمــَــا وانحدرْ

//

فليتَ الحبيبَ يُطيلُ الحديثَ

لأسمعَ مـــنْ ثغرهِ ما اختمرْ

//

فكمْ عذّبَ القلبَ جمرُ الحنين

إليـــــه ولكــــنَّ قلبي صبرْ

//

ومرتْ سنونٌ وشوقي سؤالٌ

وما منْ جـــوابٍ وما من خبرْ

//

وقالَ رجاءً أودُّ الوصـــــال

فأنتِ مـــلاذُ غــــــدي المنتظرْ

//

فلا زلتُ ألتاعُ في وحـــدتي

وأجرعُ في البعدِ كأسَ الضجرْ

//

فإنْ تعـــذري فالذي أرتجـيه

هو العفو عن عاشقٍ قد هجرْ

//

وقفتُ وقدْ طوقتني الحــسانُ

وجـــئنَ بثــــوبٍ بهيِّ النظرْ

//

وقُـــــلنَ هلُـــمّي فإنّ السماء

تزفكِ بشــرى لحـــكمٍ صدرْ

//

نظرتُ وقدْ أثقلتني الدمـــوع

ولكنْ بماذا تفـــيدُ العبــــــرْ ؟

//

وقلتُ له حــانَ وقتُ الزفـاف

فقالَ : زفافكِ ؟؟ يا للغِيَرْ !

//

على منْ تُــراهُ ؟ أجيبي فقلتُ:

على الفارسِ القادمِ المستترْ

//

فصاحَ بصوتٍ جــــريحِ الفؤادِ

كقيثارةٍ بُحَّ فيها الــــوتـــرْ

//

وقالَ أخي ؟ يا لـــهذا القضاء

وغـــالبَ في العينِ دمعاً يفرْ

//

وأعــــــلنَ بالدمعِ أشـــــواقهُ

وأظهرَ من حــبّهِ مـــا استسرْ

//

أجابَ أخــــــوه صفيُّ الغرامِ

حنانيكَ ما الدمعُ ؟ ماذا الخبرْ ؟

//

أنا يا أخي طالَ شـــوقي إليك

لماذا عزيزي أطلتَ السفرْ ؟!

//

لقدْ جـــــدَّ في البعدِ ما لا نودّ

وما كلّ ما نرتجيــــــــهِ يمرْ

//

وهذي عروسي كبدرِ البدور

وبعدَ قـــليلٍ سنجـــني الثــمرْ

//

فقال : أخــــي باركتـكَ السماء

أأنت الذي مَنْ بحبّي ظفرْ ؟

//

تعالَ ولامسْ ضلوعي بشــوقٍ

عسى ينقلُ اللّمسُ عطرَ الأثرْ

//

سأوصي بما سوفَ أهدي إليك

عطوراً وورداً وأحـــلى دررْ

//

فبشراكَ إن التـــي فــــي يديكْ ***

فــؤادُ أخيكَ ووجهُ القمرْ !.