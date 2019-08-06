الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. وفاء كلب يدفعه للسير 200 كيلو متر للعودة إلى أصحابه

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 09:39 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. وفاء كلب يدفعه للسير 200 كيلو متر للعودة إلى أصحابه

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

مارو، كلبة من نوع بولماستيف تبلغ من العمر عاما واحدا، وذات يوم كانت تسافر عبر القطار إلى سيبيريا، ثم قفزت ومشيت على أقدامها حوالي 200 كيلومتر في محاولة للعودة إلى مالكها الذي رفضها رغم ذلك.

ووُلدت مارو في بيت لتربية الكلاب في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، وبيعت لعائلة في مدينة كراسنويارسك بسيبيريا، على بعد 800 كم من مدينتها التي ولدت فيها، وذلك عندما كان عمرها خمسة أشهر فقط. ومع ذلك، وبعد ستة أشهر، تلقت صاحبة بيت تربية الكلاب آلا موروزوفا مكالمة من أصحاب الكلب لإبلاغها بأنهم يعانون من حساسية من الحيوانات ولم يعد بإمكانهم رعاية حيواناتهم الأليفة. وينص عقد بيع الكلاب على أنه في حالة عدم رغبة المشترين في مواصلة الاحتفاظ بالكلاب، يجب عليهم إبلاغ موروزوفا أولاً، حتى تتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستعادتها. وكان هناك أحد الأشخاص الذين يصطحبون مارو ويرافقونها في رحلة بالقطار إلى نوفوسيبيرسك، لكن على بعد 200 كيلومتر من الرحلة ، حدث خطأ غير متوقع.

وقالت آلا موروزوفا لصحيفة سيبيريا تايمز: "تعرضت مارو لنوبة من الذعر، وكانت خائفة، لقد أحضرها أصحابها، ثم اختفوا في مكان ما، ووجدت نفسها وسط ضوضاء القطار، فقفزت على باب المقصورة وركلت المقبض لفتحه ورمت الموصل بعيدا عن الطريق وعندما فتح الباب قفزت بعيدا".

وقفزت مارو من القطار بينما كانت تقترب من المحطة في آشينسك، وهي مدينة تقع بين كراسنويارسك ونوفوسيبيرسك، وعلى الرغم من أن الشخص الذي كان يرافقها صرخ من أجل عودتها، لكنها اختفت. وبعد سماعها للأخبار، اتصلت آلا موروزوفا بأصحابها السابقين لإخبارهم أن مارو كانت بمفردها وخائفة. طلبت منهم مساعدتها في البحث عنها، لكنهم رفضوا.

لكن موروزوفا لم تتخلى عن كلبها. نشرت رسالة عنها عبر الإنترنت ووزعت منشورات تطلب معلومات. بعد يومين ونصف، شعرت بالارتياح لسماع العثور على مارو، لكنها صدمت عندما علمت أنها كانت موجودة في منطقة كراسنويارسك الصناعية، على الأرجح لأنها حاولت العودة إلى منزل مالكيها السابقين.

وقالت آلا: "لقد وجد المتطوعون مارو في حالة إعياء شديد وكانت عرجاء لوجود كسور في قدمها. فقد كانت تمشي وتهرب لمدة يومين ونصف. لحسن الحظ لم تأكلها الدببة أو الذئاب". وأضافت: "المذهل في الموضوع أن مارو ذهبت في الطريق الصحيح جغرافيا فقد كانت تريد العودة إلى حيث عاشت على الرغم من أنها لم تغادر فناء المنزل على الإطلاق".

وقامت إحدى أصدقاء آلا مؤخراً باصطحاب مارو إلى بيتها في نوفوسيبيرسك؛ حيث تم لمّ شملها مع والدتها وأبيها. وهي تخضع حالياً للعلاج للتعافي من محنة مشي 200 كيلومتر عبر صحراء سيبيريا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مايو 2018

بالفيديو.. مسابقة للسير على الحبال بطريقة غير مسبوقة

المزيد

01 يناير 2016

إتلاف 300 كيلو من الأسماك و40 كيلو من المخللات بعبري

المزيد

20 أغسطس 2016

بالفيديو.. كيف خسر عملاق أمريكي 137 كيلو من وزنه

المزيد

15 مايو 2015

بالفيديو..‎‎هندية تأكل كيلو من الرمل يومياً

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية.. و7 لوحات فنية تبرز الأصالة

المحليات - أخبار

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.. و6 رحلات لنقل الحجاج

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

الاقتصاد - محلي

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة