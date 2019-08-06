تعرف على المدينة التي لا تنجب الأسر فيها سوى الإناث

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض Miejsce Odrzańskie، وهي قرية صغيرة في جنوب بولندا، بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك، مكافأة لأول أسرة محلية تنجب مولودًا ذكرا؛ إذ لم يولد أي ذكر هناك في السنوات التسع الماضية، وأصغر صبي لا يزال يعيش في القرية يبلغ من العمر 12 عامًا.

ولا أحد يعرف السبب، لكن الأزواج في تلك القرية نادرا ما ينجبون الذكور. فمعظم السكان البالغ عددهم 300 أو نحو ذلك من النساء. وأخبر العمدة راجموند فريتشكو المراسلين البولنديين مؤخرًا أنه بعد التحقق من السجلات التاريخية ومراجعة شهادات الميلاد المسجلة، يمكنه تأكيد أن المواليد الذكور النادرة ليست مجرد حالة شاذة في الآونة الأخيرة، وتعهد بمكافأة لأول زوجين ينجبان ذكر.

وقال فريشكو "لقد بحثنا في الأمر أكثر من ذلك، ونراجع شهادات الميلاد". "أعتقد أن ما يقوله السكان الأكبر سناً قد تم تأكيده. الفتيات يولدن باستمرار، ولادة الذكور أمر نادر الحدوث. وشرح هذا اللغز لن يكون سهلاً".

وانتشرت أخبار هذه القرية سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي واجتذبت انتباه البروفيسور رافل بلوسكي رئيس قسم علم الوراثة الطبية في جامعة وارسو الطبية. وقال إنه من الضروري الدخول إلى السجلات التاريخية والتحقق من إحصائيات المواليد للعثور على إجابة لهذا اللغز. وأضاف "يجب التحقق من وجود صلة قرابة بين الأزواج من عدمه، ثم إجراء مقابلة دقيقة مع كل الأزواج والأطفال والتحقق من الظروف البيئية. عندئذ فقط يمكن أن تظهر بعض الآثار".