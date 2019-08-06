الثلاثاء, 06 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

تعرف على المدينة التي لا تنجب الأسر فيها سوى الإناث

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 09:38 ص بتوقيت مسقط

تعرف على المدينة التي لا تنجب الأسر فيها سوى الإناث

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

تعرض Miejsce Odrzańskie، وهي قرية صغيرة في جنوب بولندا، بالقرب من الحدود مع جمهورية التشيك، مكافأة لأول أسرة محلية تنجب مولودًا ذكرا؛ إذ لم يولد أي ذكر هناك في السنوات التسع الماضية، وأصغر صبي لا يزال يعيش في القرية يبلغ من العمر 12 عامًا.

ولا أحد يعرف السبب، لكن الأزواج في تلك القرية نادرا ما ينجبون الذكور. فمعظم السكان البالغ عددهم 300 أو نحو ذلك من النساء. وأخبر العمدة راجموند فريتشكو المراسلين البولنديين مؤخرًا أنه بعد التحقق من السجلات التاريخية ومراجعة شهادات الميلاد المسجلة، يمكنه تأكيد أن المواليد الذكور النادرة ليست مجرد حالة شاذة في الآونة الأخيرة، وتعهد بمكافأة لأول زوجين ينجبان ذكر.

وقال فريشكو "لقد بحثنا في الأمر أكثر من ذلك، ونراجع شهادات الميلاد". "أعتقد أن ما يقوله السكان الأكبر سناً قد تم تأكيده. الفتيات يولدن باستمرار، ولادة الذكور أمر نادر الحدوث. وشرح هذا اللغز لن يكون سهلاً".

وانتشرت أخبار هذه القرية سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي واجتذبت انتباه البروفيسور رافل بلوسكي رئيس قسم علم الوراثة الطبية في جامعة وارسو الطبية. وقال إنه من الضروري الدخول إلى السجلات التاريخية والتحقق من إحصائيات المواليد للعثور على إجابة لهذا اللغز. وأضاف "يجب التحقق من وجود صلة قرابة بين الأزواج من عدمه، ثم إجراء مقابلة دقيقة مع كل الأزواج والأطفال والتحقق من الظروف البيئية. عندئذ فقط يمكن أن تظهر بعض الآثار".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 مارس 2016

السنة التي غاب فيها معاوية

المزيد

05 سبتمبر 2017

تعرف على المحافظات والمناطق المحظور التملك فيها على الشركات غير العمانية ؟

المزيد

17 مارس 2018

بالفيديو.. تعرف على أسباب اختيار مسقط المدينة الأكثر جاذبية

المزيد

04 يوليو 2015

تعرف على الـ 4 دول التي تهدد الأمن الأمريكي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بتتويج صلالة عاصمة للمصايف العربية.. و7 لوحات فنية تبرز الأصالة

المحليات - أخبار

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.. و6 رحلات لنقل الحجاج

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

الاقتصاد - محلي

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"الأوقاف" تعلن عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة