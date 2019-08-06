جلالة السلطان يهنئ رئيس بوليفيا وحاكم عام جامايكا

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه اللّه ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان إيفو موراليس رئيس جمهورية بوليفيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمّنها جلالته أطيب التهاني والتمنيات لفخامته وللشعب البوليفي الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمّنها جلالة السلطان المعظم أطيب التهاني والتمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق باطراد التقدم والازدهار.