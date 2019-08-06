كثافة شرائية بأولى هبطات عيد الأضحى في وادي بني خالد

وادي بني خالد - العمانية

بدأت أمس أولى هبطات عيد الأضحى المبارك بولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية التي أقيمت فعالياتها بالسوق الأهلي والمعروف بسوق الإثنين بالحي التجاري بقرية مزيرع بالولاية، حيث تعتبر الهبطة السوق المفتوح الذي يلتقي فيه البائع والمشترى استبشارًا بقدوم العيد السعيد وشراء مستلزمات العيد من التجار والباعة المتجولين.

ومع بداية الصباح نزل المتسوّقون إلى الهبطة حيث حجز التجار أماكنهم بالسوق منذ الليلة الماضية لعرض بضاعتهم التي تنوعت وانفردت بموادها الاستهلاكية المتعددة كالحلويات والمكسرات والأدوات المنزلية المختلفة والكماليات والملابس الجاهزة والمشاكيك ولعب الأطفال. وفي سوق لحوم الأضاحي بلغت أسعار الماعز 190 ريالاّ فما دون، بينما الضأن والخراف النجدية 180 فما دون، أمّا صغار الضأن والتي تستخدم للعرسية فتراوحت بين 40 إلى 70 ريالا، وغالبا تعتمد المواشئ على وزنها وحجمها.