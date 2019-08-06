"الصحة" توقع مع "تنموية الغاز المسال" اتفاقية لتمويل أجهزة طبية بمستشفى النهضة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة الصحة، صباح أمس، اتفاقية تمويل شراء 3 من الأجهزة الطبية لمستشفى النهضة بمبلغ 35 ألف ريال عماني؛ بتمويل من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

وقَّع الاتفاقية عن وزارة الصحة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية المديرة العامة للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وعن المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هلال بن علي السناني نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأكَّدت الدكتور فاطمة العجمية أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة الصالح العام، مشيدة بالمبادرة الطيبة التي قدمتها الشركة، مشيرة إلى أن توفير هذه الأجهزة الطبية سوف يشكل إضافة حقيقية للخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى النهضة، والذي يخدم المرضى المنومين بالمستشفى.

ويأتي تمويل المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لهذه الأجهزة؛ تفعيلا للشراكة والتعاون بينها وبين مختلف المؤسسات الحكومية، بما يخدم أوجه التنمية في البلاد، بما فيها الجانب الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ حيث إنَّ الصحة والسلامة هما أحد محاور برنامج الاستثمار الاجتماعي للمؤسسة، وتوقيع هذه الاتفاقية سيُسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وللتخفيف على المرضى من ناحية عملية وتوفير رعاية صحية أكثر لهم.

ومن ضمن تلك الأجهزة جهاز للكشف عن الوريد عن طريق الأشعة تحت الحمراء، يساعد على سحب الدم بطريقة أسهل ويُسهم أكثر في التبرع بالدم أو لسحب عينات لإجراء التحاليل؛ فبمجرد تسليطه على ساعد المريض ستظهر الأوعية الدموية، وسيصبح بإمكان الطبيب رؤية الوريد بوضوح تام؛ فالجهاز يقوم بتسليط أشعة تحت الحمراء (IR) على الذراع، ولأن الوريد يحوي على خضاب دم (هيموجلوبين) محمل بثاني أكسيد الكربون، فإن الأشعة لن تخترقه وسيمتصها لتظهر الأوردة بوضوح تحت الجلد.

يُشار إلى أنَّ الجهاز ظهر لأول مرة أواخر عام 2014، وهو سهل الاستخدام، ويتوقع أن يصبح متوفراً على نطاق واسع في العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية حول العالم، وتُعتبر أستراليا أول بلد يستخدم هذه التقنية.