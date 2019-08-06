مشاركات واسعة في حملة التبرع بالدم بوادي السحتن

الرستاق - طالب المقبالي

نظَّمتْ اللجنة الاجتماعية بفريق فسح الرياضي الثقافي -التابع لنادي الرستاق- حملة للتبرع بالدم؛ وذلك بالتعاون مع بنك التبرع بالدم بمستشفى الرستاق في المجلس العام لقرية فسح بوادي السحتن بالرستاق.

وبلغ عددُ المتبرعين المشاركين في الحملة 32 شخصاً بادروا من أجل تقديم هذا الواجب الإنساني. وقال سيف بن سعيد العبري رئيس فريق فسح، إنَّ هذه الحملة تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للفريق؛ رغبة في ضمان توافر الدم للمحتاجين له للعلاج أو العمليات، مشيرا إلى أن المجتمع العماني يعلي قيم التكاتف والتكافل. وأضاف أن للتبرع انعكاسات إيجابية على صحة المتبرع وتجدد دورته الدموية، وهكذا تمكن أهالي فسح من القيام بهذا الواجب، مُوجها الشكر إلى بنك الدم بالرستاق وحرصه الدائم على الوصول للمتبرعين في أماكنهم وتجمعاتهم من خلال التعاون مع الفرق الأهلية والجمعيات.