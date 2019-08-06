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تكريم المشاركين في معسكر قادة المستقبل بـ"جمعية المرأة" بصلالة

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تكريم المشاركين في معسكر قادة المستقبل بـ"جمعية المرأة" بصلالة

 

صلالة - الرؤية

اختُتِمت، أمس، فعاليات نادي الطفل القيادي في نسخته الرابعة، والتي حملتْ عنوان "معسكر قادة المستقبل"؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة نور بنت حسن الغسانية رئيسة جمعية المرأة بصلالة، والذي تُنظِّمه الجمعية سنويا، ويستهدف 100 طفل في ولاية صلالة.

وانطلقتْ فعاليات المعسكر في الرابع من يوليو، واستمر إلى الرابع من أغسطس، وقد بدأ الحفل بالسلام السلطاني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة ألقتها الدكتورة الغسانية؛ قالت فيها: إن نادي الطفل هو أحد البرامج التي تُعنى بالطفل في الجمعية، والذي يهتم باستثمار مهارات ووقت الطفل ومتعته من خلال اللعب والترفيه. بواسطة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية وتنفيذ المشاريع التفاعلية، وانعقدتْ فعاليات نادي الطفل "قادة المستقبل" لهذا العام تزامنا مع البرنامج الثقافي التراثي "بيت التراث" في الجمعية، وهو برنامج معني بتأصيل الهوية الثقافية وترويجها. ونفذ نادي الطفل عددا من البرامج الثقافية المتعلقة بالهوية التراثية في "بيت التراث" مثل المشاركة ببرنامج السائح الصغير، والذي يُبث على تليفزيون عُمان، والمشاركة في برنامج "حزايا اجدادي، والذي يُنفذ كل يوم أحد على أرض مهرجان صلالة السياحي لهذا العام، والمشاركة في معرض السلامة المرورية.

وحثَّتْ الدكتورة نور الغسانية -في كلمة لها- المجتمع على استثمار أوقات الفراغ لأطفالهم بكل ما من شأنه أن ينمِّي قدراتهم، داعية المؤسسات المعنية لتنفيذ مثل هذه البرامج الصيفية للأطفال؛ لما لها من أثر في استثمار أوقات الأطفال بالمفيد وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

وألقت حنان الشنفرية مشرفة مكتبة "منابع الفكر" -الشريك المتعاوِن في معسكر قادة المستقبل- كلمة؛ أكدت فيها أن البرامج التي يتم تقديمها في المعسكر تقوم على إستراتيجية التعلم باللعب والتعلم التعاوني؛ حيث يتمُّ إكساب الطفل المهارات اللازمة عن طريق الممارسة وليس التلقين والحفظ. وشارك عدد من المعلمات والمشرفات الخبيرات في تنفيذ مثل هذه البرامج؛ مما أثرى فعاليات نادي الطفل "قادة المستقبل"، وتضمَّنت رحلات وأنشطة دينية وتجارب علمية بيئية وألعابا شعبية وأشغالا يدوية. وتخلل ذلك عدد من القصائد الشعرية ألقتها الشاعرة أيام قنديل. تلى ذلك، عرض مرئي لأعمال نادي الطفل، ثم تم تسليم الأطفال المشاركين شهادات التقدير نظير المشاركة في الفعاليات، وتكريم المعلمات والمشرفات، وكذلك افتتاح المعرض المصاحب الذي ضم أعمال الأطفال المشاركين.

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