"شرطة مسندم" تقدم المساعدة لـ 4 مواطنين وتضبط 9 متهمين قضايا مختلفة

قدمت دورية شرطة خفر السواحل دبا المساعدة لقاربي صيد تعطلا في عرض البحر وعلى متنهما 4 مواطنين، أكدت الشرطة أنهم بصحة جيدة.

من جانب آخر ضبط مركز شرطة خفر السواحل مسندم بالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب سفينة تهريب آسيوية على متنها 6 أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم خزانات كبيرة مملؤة بكمية تقدر بمائة ألف لتر من وقود الديزل.

وألقى مركز شرطة خصب بالتعاون مع فريق مسرح الجريمة القبض على آسيوي بتهمة سرقة مبالغ مالية من أحد المحلات التجارية بالولاية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما ضبط المركز شخصين من جنسية آسيوية بتهمة دخولهما البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأحبط رجال جمارك مركز شرطة الدارة عملية تهريب مواد كحولية بحوزة أحد الأشخاص عثر بداخل مركبته على كمية من المشروبات الكحولية.