كشافة السلطنة تتختم مشاركتها في المخيم العالمي بأمريكا

أمريكا - الرؤية

اختتم كشافة السلطنة مشاركتهم في فعاليات المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين الذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع الكشافة المكسيكية والكندية، والذي انطلقت فعالياته في الثاني والعشرين من يوليو، بمُشاركة 22 من القيادات الكشفية والكشافة من جميع مُحافظات السلطنة إلى جانب أكثر

من 45,000 كشاف وقائد من 160 دولة.

وقال عبد العزيز بن خلفان الهدابي المدير المساعد بدائرة الكشافة رئيس الوفد الكشفي العماني المشارك: تأتي المشاركة ضمن خطة المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأولويات التي تحرص على تنفيذها بما يتناسب مع استراتيجية العمل الكشفي، وحرصاً منها على إتاحة الفرصة للكشافة للمشاركة والانضمام للأحداث الدولية والحرص على حضور السلطنة في كافة المخيمات الكشفية العالمية، إضافة إلى تمكين الكشافة من صقل مهاراتهم وخوض تجارب جديدة في مضمار الكشفية وتبادل الخبرات مع الجمعيات الدولية من مختلف الأقاليم الكشفية، فضلاً عن إبراز ملامح الثقافة العمانية والحضارة العريقة التي تتمتع بها السلطنة والمكانة المرموقة التي وضعت السلطنة على الخارطة العالمية، والتعريف بالنهضة العمانية الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- الكشاف الأعظم للسلطنة، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المعارض التي تضمنت الصور واللوحات التي تستعرض جوانب التطور الذي لمسته السلطنة في العهد الزاهر بالإضافة إلى الأماكن السياحية والمعالم الحضارية، وقد احتفل الوفد أيضًا بيوم النهضة العمانية بحضور جمع غفير من الوفود الكشفية العربية والدولية.

وأشار قائد الوفد سالم بن محمد المعمري إلى أنَّ مشاركة السلطنة في المخيم العالمي حققت مجموعة من الأهداف المرسومة التي يأتي على رأسها رفع علم السلطنة بين نظيراتها من الدول المشاركة، بالإضافه إلى خوض غمار مجموعة من المنافسات التي أبرز فيها الكشافة العمانيون مهاراتهم وقدراتهم على الإنجاز واجتياز التحديات والتفاعل أيضاً مع الكشافة من مختلف دول العالم، مؤكداً أن المشاركين حصدوا مجموعة من الأوسمة الكشفية سواء على صعيد الكشافة والمشاركة ضمن سفراء الكشفية أو قادة لجنة الخدمات الدولية الذين حازوا الوسام الدولي البرونزي للخدمات الدولية.

وعن مشاركته قال القائد هيثم الدغيشي عضو لجنة الخدمات الدولية: اكتسبنا من خلال المشاركة الكثير من المعارف والمهارات من خلال العمل ضمن فريق الخدمات الدولية الذي ضم أكثر من 5 آلاف من القيادات المُجيدة على مستوى العالم والتي تتمتع بمجموعة من الخبرات في شتى المجالات والتخصصات، واصفاً التجربة بأنها كانت جيدة وممتعة.

كما عبر القائد ناصر الغماري عن اعتزازه بهذه المشاركة، معتبراً أنها نقلة نوعية في تاريخ كل كشاف وقائد حيث يتم التعرف على مختلف الثقافات وملامسة العديد من الخبرات في ملتقى واحد وأرض واحدة وهي أيضًا فرصة سانحة للتعبير عن الامتنان الذي تجيش به قلوبنا تجاه هذا الوطن المعطاء.

وقال العريف حمزة النبهاني الذي مثَّل السلطنة في برنامج سفراء الكشفية: إنها تجربة أفاخر بها وشرف لا يُماثله شرف أن أكون من يمثل سلطنة عُمان في هذا البرنامج مع نظرائي من مختلف أقاليم العالم، وأن أحصل على جرعات تدريبية خاصة في هذا المجال الذي يُساعد على تمكين الشباب ورفع كفاياتهم الشخصية ونقل الأثر التدريبي

وأبدى العريف علي العيسائي من محافظة البريمي فخره بالمُشاركة في هذا الجامبوري العالمي، متقدماً بالشكر لكل من سانده ودعمه من الأهل والمدرسة والمحافظة وللمديرية العامة للكشافة والمرشدات التي أتاحت لهم الفرصة للمشاركة في المحافل العربية والإقليمية والعالمية من أجل رفع كفاءتهم وقدراتهم، متعهداً بنقل هذه الخبرات إلى وحداتهم الكشفية لرفع المستوى بشكل عام.

يذكر أن المخيمات الكشفية العالمية التي تشرف عليها المنظمة الكشفية العالمية تقام كل 4 سنوات، وسوف يقام المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين في كوريا الشمالية عام 2030 .