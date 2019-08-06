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"الثقافة السينمائية: الصناعة والاستثمار" جلسة نقاشية ببيت فن صحار

الثلاثاء 06 أغسطس 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"الثقافة السينمائية: الصناعة والاستثمار" جلسة نقاشية ببيت فن صحار

 

صحار - العمانية

نظم بيت الزبير ممثلاً في مختبر الشباب جلسة ثقافية بعنوان "الثقافة السينمائية: الصناعة والاستثمار"، وذلك ببيت فن صحار، بحضور جمع غفير من المهتمين والمختصين، وتناولت الجلسة التي أدارتها المذيعة بيان البلوشي التحديات التي تواجه السينما العمانية، وقال الكاتب السينمائي بدر الجهوري إنَّ صناعة السينما في عُمان ما زالت تتوجه للنخبة فمنذ خمسة عشر عامًا والتجارب السينمائية في عُمان لا تتوجه للمشاهد البسيط الذي يُريد مشاهدة فيلم جميل وممتع، مستعرضًا فيلم (زيانة) كتجربة ناجحة رغم الانتقادات الكثيرة التي ولاشك مُهمة لتطوير العمل السينمائي، كما تحدث عن وجود خلط في صناعة العمل السينمائي والعمل المسرحي في عُمان، مرجعاً ذلك إلى عدم وجود الأكاديميات التي تُعزز المواهب بالأساس النظري السليم.

أما مزنة المسافر وهي مخرجة سينمائية لها العديد من الأفلام مثل "تشيلو"، "غيوم" فقد تحدثت عن تجربتها الشخصية في الإخراج، مُحددة الإنتاج كعقبة مهمة في سبيل إنتاج فيلم بمستوى عالٍ قادر على المُنافسة، وأكدت أن عُمان بيئة خصبة لصناعة السينما لما تملكه من طبيعة وميثيولوجيا ومواهب شابة. كما شارك في الجلسة إسماعيل البلوشي وهو مهتم ومتابع للسينما، وقد شدد في حديثه على أهمية تربية الذوق الفني للطلاب في مرحلة مبكرة، والأخذ بيد المواهب التمثيلية والإخراجية في المدرسة والجامعة، حتى يثروا لاحقاً الجمعيات المتخصصة ويشكلوا ركيزة حقيقية للعمل السينمائي.

 كما تخللت الجلسة نقاشات واسعة شارك فيها الحضور الذين اتفقوا مع المتحاورين على التحديات التي تواجه السينما، وضرورة التوصل إلى حلول لتطوير العمل السينمائي في السلطنة.

 

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