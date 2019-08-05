"حقوق الإنسان" يطلع على خدمات "شؤون الأحداث"

مسقط - الرؤية

زار فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان دائرة شؤون الأحداث بالخوير التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، بهدف الاطلاع على ما تقدمه الدائرة للأحداث من خدمات في النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى الإجراءات المتبعة عند استقبال الحدث والبرنامج اليومي للأحداث.

وخلال الزيارة التقى الفريق بمدير الدائرة والكادر الوظيفي، الذي رحّب بفريق اللجنة، وقدم لهم عرضا مرئيا استعرض من خلاله التقسيمات الإدارية للدار، بعد ذلك قام الفريق بجولة ميدانية على الدار تعرف خلالها على المرافق التي شملت الصفوف الدراسية، ومكتبة الدار التي توفر مساحة للقراءة واكتساب المعرفة والثقافة، كما اطلع على الأجهزة التقنية المُستخدمة التي تساعد نزلاء الدار على استخدام البرامج الحديثة، بالإضافة إلى الصالة الرياضية، وغرفة الفنون التشكيلية.