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في آخر محطة خلال رحلتها الدولية "صواري المجد والسلام"

"شباب عمان 2" تختتم مشاركتها في المهرجان البحري بالدنمارك.. وتنظم حفلا لقادة السفن المشاركة

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:28 م بتوقيت مسقط

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◄ السفينة تبدأ في طريق عودتها للوطن بعد أن حققت إنجازات دولية مشرفة

 

أرهوس (بالدنمارك)- الرائد الركن خالد السعيدي

تصوير: الرقيب أول/ وليد المجرفي

 

اختتمت سفينة البحرية السلطانية العمانية "شباب عمان الثانية" مشاركتها الناجحة في المهرجان البحري الختامي لسباقات السفن الشراعية الطويلة لعام 2019، والذي أقيم بمدينة أرهوس بمملكة الدنمارك خلال الفترة 1- 4 أغسطس، واشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية وتبادل طواقم السفن ومسير الطواقم في أحياء المدينة، كما شاركت السفينة أثناء مغادرتها ميناء مدينة أرهوس الدنماركية في استعراض بحري للسفن المشاركة في المهرجان، حيث اصطف جمهور كبير لوداع السفينة.

ويعد هذا المهرجان البحري آخر مشاركة للسفينة هذا العام ضمن مشاركاتها في المهرجانات البحرية خلال رحلتها الدولية إلى القارة الأوروبية "صواري المجد والسلام"، والتي حققت السفينة من خلالها جائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية الطويلة لعام 2019م، كما توجت بالعديد من الإنجازات الدولية.

وأقامت السفينة على متنها حفل استقبال حضره القنصل الفخري للسلطنة في مملكة الدنمارك، وقادة السفن المشاركة واللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان البحري والذي تخلله التعريف بمراحل بناء السفينة وخط سيرها منذ مغادرتها السلطنة في 15 أبريل الماضي وجوانب عن النهضة العمانية الحديثة وما تزخر به السلطنة من مقومات حضارية واقتصادية وسياحية.

وقطعت السفينة شباب عمان الثانية منذ مغادرتها السلطنة حوالي 8 آلاف ميل بحري، وتوقفت في 13 ميناء خلال رحلتها الطويلة، وزار السفينة حوالي 160 ألف زائرا من مختلف الجنسيات، في حين زار السفينة في هذه المحطة بمدينة أرهوس الدنماركية حوالي 33 ألف زائر. وتبدأ السفينة طريق عودتها لتقطع حوالي 6 آلاف و500 ميل بحري وتزور موانئ أخرى لتصل أرض الوطن في أكتوبر المقبل بإذن الله بحيث تكمل حوالي 14 ألف و500 ميل بحري.

وقال الرائد بحري فارس بن لال بخش البلوشي نائب قائد سفينة شباب عمان الثانية: "الحمد لله كانت المشاركة ناجحة للغاية، وحققت الأهداف المتوخاة حيث حققت السفينة جائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية لعام 2019، كما قمنا بتعزير التعريف بالقيم الحضارية العمانية".

وقال الرقيب بحري عبدالعزيز بن زهران الزكواني رئيس البحارة بالسفينة: "بصفتي رئيس البحارة يتوجب علي متابعة كل الأمور التي تعزز من كفاءة أداء الطاقم والتنسيق مع الضباط في السفينة كل في مجال تخصصه، وفي الحقيقة هذا يشعرني بالغبطة والسعادة كوني أساهم مع زملائي في تحقيق جوائز دولية تعزز من تواجد السلطنة في هذه المهرجانات البحرية".

وعبر العريف بحري أحمد بن محمد البلوشي عن مشاركته قائلا: "سعيد جدا بمشاركتي في هذه الرحلة الوطنية النبيلة ومساهمتي في نشر رسالة السلطنة ورفع اسم عمان عاليا بالمحافل الدولية والتكاتف والتعاضد مع زملائي الأعزاء في السفينة".

وقالت العريف بحري عزيزة بنت حسن المرزوقية: "سعادتي لا توصف بتواجدي على ظهر السفينة ومساهمتنا جميعا في تحقيق الأهداف النبيلة لرحلة صواري المجد والسلام ، خدمة لعمان وقائدها المفدى- حفظه الله ورعاه-".

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