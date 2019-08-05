مؤتمر الذكاء الاصطناعي الثاني يستعرض آفاق توظيف التقنيات في تنمية الاقتصاد

صلالة - العمانية

بدأت، أمس، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الثاني بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة.. وآفاق مستقبلية"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بتقنيات الثورة الصناعية من داخل وخارج السلطنة، ويستمر ثلاثة أيام. ورعى افتتاح المؤتمر معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، الذي كرَّم المتحدثين والجهات المساهمة في التنظيم.

وينظِّم المؤتمر شركة نقطة الارتكاز لتنظيم المؤتمرات، وبشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي. وألقى عادل بن رمضان بيت نصيب الرئيس التنفيذي لشركة نقطة الارتكاز لتنظيم المؤتمرات، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ المؤتمر يهدف لنشر الوعي المعرفي بالذكاء الاصطناعي، ودوره في التقدم العلمي والتكنولوجي، وتبادل الخبرات العربية والعالمية في هذا المجال.

وألقى المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، كلمة؛ أشار فيها إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي يعد جزءاً أساسيًّا ومهمًّا في صناعة التكنولوجيا والأنظمة الرقمية الحديثة، في ظل التوجُّه العالمي نحو التحول للنظم الحديثة المتطورة للمدن الذكية التي ستُسهم في تزويد الأفراد ومعرفتهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة المتطورة.

ويتناول المؤتمر 6 محاور رئيسية؛ هي: مستقبل المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وصناعة الإعلام والتشريعات القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل السفر والسياحة وتقنية قاعدة البيانات "البلوكتشين"، إضافة للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.