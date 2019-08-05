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تشمل عروضا فلكلورية ومعارض للصناعات والمنتجات الحرفية والأسر المنتجة

فعاليات ترفيهية وتوعوية لتنشيط الحركة السياحية في ظفار خلال إجازة عيد الأضحى

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:26 م بتوقيت مسقط

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فعالية عيد الآضحى-صلالة -2019-04

 

صلالة - الرؤية

قال مروان بن عبدالحكيم الغساني مدير دائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار، إنَّ المديرية تستعد لتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى؛ بهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتسليط الضوء على المقومات والمعالم السياحية بالولاية؛ وذلك بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة، ومكتب والي طاقة، وبدعم من مجموعة شركات "مسقط أوفرسيز".

وأوضح الغساني أنَّ الفعاليات تشمل تقديم العروض الفلكلورية، ومعرضا للصناعات، وعرض المنتجات الحرفية، ومعرضا للأسر المنتجة، ومعرضَ صور عن المقومات الطبيعية لولاية طاقة، وفقرات ترفيهية متنوعة في موقع الاحتفالات بموقع الفرضة على شاطئ طاقة.

وناشدَ مديرُ دائرة الترويج السياحي بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار، الجميعَ بالمحافظة على نظافة البيئة، وعدم التعرض للمسطحات الخضراء والمرافق العامة، والتحذير من مخاطر السباحة في البحر والعيون المائية خلال فترة موسم الخريف.

وأكَّد الغساني أنَّ وزارة السياحة تبذل جهودا من شأنها تهيئة كافة الظروف لإنجاح الموسم السياحي في المحافظة، بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشركاء السياحيين. وتهدف حملة التوعوية السياحية الجاري تنفيذها حاليا إلى توفير الخدمات الأساسية للزوار من خلال مراكز المعلومات السياحية المؤقتة، إلى جانب المراكز الدائمة في المنافذ البرية ومطار صلالة، وفي مركز البلدية الترفيهي الذي يحتضن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، ويزود الزوار والسياح بالكتيبات والخرائط التي تتضمن بيانات عن الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والأسواق والمعالم السياحية والأثرية.

وأشار الغساني إلى نشر الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية وإرشادية موجهة للزوار الراغبين في زيارة محافظة ظفار خلال موسم الخريف لتأكيد أهمية الحجز المسبق لمكان الإقامة قبل التوجه للمحافظة، والتأكد من كافة وسائل السلامة وحالة المركبات للمسافرين عبر الطريق البري، والاهتمام بنظافة المواقع السياحية والاحتشام في الملابس وضوابط التصوير ونشر المواد الترويجية التي تتضمن معلومات سياحية عن محافظة ظفار، إضافة للأرقام الخاصة بالخدمات، وشرطة عمان السلطانية والمستشفيات.

من جهته، قال مدير دائرة التنمية السياحية بالمديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار سعيد بن رجب شجنعه، إنَّ محافظة ظفار واجهة سياحية مثالية على مدار العام؛ نظرا لتنوع تضاريسها ولوجود مواقع تضاف إلى أجندة الزائر للتمتع بتلك التضاريس الجغرافية الجميلة والمفردات السياحية من خلال العديد من المقومات السياحية كالعيون والأودية الجميلة المنتشرة في جميع ولايات المحافظة.

وأضاف: نفذت المديرية العديد من الأعمال في المناطق السياحية استعدادا لخريف 2019م، ومنها تنفيذ أعمال صيانة في وادي دربات؛ فتمت صيانة سياج الحماية بشكل كامل، والذي شمل "استبدال الأعمدة المتكسرة، وتثبيت المساند الجانبية للسياج وتنظيف السياج مع صبغة بشكل عام"، وصيانة وصبغ البوابات الحديدية، واستبدال وتعديل الأرصفة الجانبية (كربستون)، كما نفذت أعمال صيانة في عين صحلنوت؛ فقامت بتركيب الأرضيات بالأحجار المحلية، وتركيب وصبغ كراسي الجلوس، وإصلاح البوابة الحديدية، وكذلك تركيب غطاء خرساني، وصيانة مواقف السيارات، وصيانة منصة المشاهدة وتثبيت أرضياتها.

وقال سعيد بن رجب شجنعه: في عين جرزير أضيفت مواقف خارجية للسيارات، وتمت صيانة المواقف الحالية بتثبيت أرضياتها، وتنظيف منطقة العين بشكل عام، وأيضا صيانة كراسي الجلوس والطاولات الأسمنتية، وأعمال تحسينية وتجميلية لمنطقة العين، وأيضا تثبيت أرضيات الدرج الخشبية، واستبدال البوابات المتكسرة.

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