التدريب على "تصميم الجرافيك" في "غرفة شمال الشرقية"

إبراء - الرؤية

اختَتَمت لجنة تنظيم سوق العمل في "غرفة شمال الشرقية"، أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان "أساسيات ومبادئ التصميم الجرافيكي"، بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل من مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية.

واستعرضتْ زكية الراشدية متخصصة في التصميم الجرافيكي بجامعة الشرقية، أسسَ ومبادئَ التصميم الجرافيكي والمهارات التي يكتسبها المصمم كضوابط استخدام الخطوط والأشكال الهندسية والألوان والقيم المناسبة للإخراج الفني للعمل، وأشارت إلى أهمية عنصر التوازن وتوزيع عناصر التصميم وفق المخطط المتاح وأهمية الاستفادة من المصادر المتاحة للتعلم في مجال التصميم.

واطَّلع المشاركون في البرنامج على نماذج للابتكار في التصاميم لتوعيتهم بضرورة تجنب التقليد، وتعريفهم بطرق اختيار الألوان وتحديد الجمهور المستهدف واستخدام التراكيب والجمل الصحيحة في التصميمات التي توحي بدلالات معينة واستغلال المساحات.