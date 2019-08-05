الإثنين, 05 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

التدريب على "تصميم الجرافيك" في "غرفة شمال الشرقية"

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

إبراء - الرؤية

اختَتَمت لجنة تنظيم سوق العمل في "غرفة شمال الشرقية"، أمس، برنامجا تدريبيا بعنوان "أساسيات ومبادئ التصميم الجرافيكي"، بمشاركة عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة والباحثين عن عمل من مختلف ولايات محافظة شمال الشرقية.

واستعرضتْ زكية الراشدية متخصصة في التصميم الجرافيكي بجامعة الشرقية، أسسَ ومبادئَ التصميم الجرافيكي والمهارات التي يكتسبها المصمم كضوابط استخدام الخطوط والأشكال الهندسية والألوان والقيم المناسبة للإخراج الفني للعمل، وأشارت إلى أهمية عنصر التوازن وتوزيع عناصر التصميم وفق المخطط المتاح وأهمية الاستفادة من المصادر المتاحة للتعلم في مجال التصميم.

واطَّلع المشاركون في البرنامج على نماذج للابتكار في التصاميم لتوعيتهم بضرورة تجنب التقليد، وتعريفهم بطرق اختيار الألوان وتحديد الجمهور المستهدف واستخدام التراكيب والجمل الصحيحة في التصميمات التي توحي بدلالات معينة واستغلال المساحات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 يوليو 2019

التدريب على الخياطة في "غرفة شمال الشرقية"

المزيد

05 نوفمبر 2015

التدريب على الجرافيك ضمن فعاليات مهرجان "وطني لوحتي"

المزيد

13 أغسطس 2015

ورشة عمل حول "الاستثمار في رأس المال" بـ"غرفة شمال الشرقية"

المزيد

12 نوفمبر 2015

اختتام ورشة التسويق الإلكتروني بـ"غرفة شمال الشرقية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مؤتمر ظفار للصيدلة" يوصي بإنشاء هيئة لمراقبة الدواء وتوطين الصناعات الدوائية

المحليات - أخبار

بعثة الحج العسكرية تغادر إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.. و6 رحلات لنقل الحجاج

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

ملتقى التعدين بظفار يناقش الاستراتيجية العمانية والبحوث الجيولوجية واستدامة المناطق التعدينية

الاقتصاد - محلي

البريمي تسجل أعلى درجة حرارة

المحليات - أخبار

بيان ثانٍ للمسافرين العمانيين المتجهين إلى لندن

الاقتصاد - محلي

تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

قرار بإغلاق فندق "جولدن توليب" السيب

الاقتصاد - محلي

بعثة الحج العمانية تغادر .. والسلطات السعودية تفرض غرامات

المحليات - أخبار

هروب المتورطين في جريمة قتل الأسرة العمانية إلى خارج البلاد

المحليات - شرطة

تفاصيل اختفاء طالبة عمانية في أستراليا

المحليات - أخبار

عيد الأضحى الاثنين 12 أغسطس في هذه الدول

منوعات - من هنا وهناك

"القوى العاملة" تجدد حظر استقدام وافدين في بعض المهن

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة