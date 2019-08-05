استدعاء 22 شاحنة "هينو" طراز 2018

مسقط- الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع سعود بهوان للسيارات حملة استدعاء لعدد 22 شاحنة هينو من نوع (Hino 300 XZU7) والتي تم تصنعيها خلال الفترة من 1/3/2018

إلى 31/5/2018، وذلك اعتماداً على أرقام الشاصي (JHHUCK1H1JK026313) و(JHHLCK1H4JK016967)، و(JHHLCK1HXJK017024)، و(JHHLCK1H4JK017066)، و(JHHLCK1H6JK016985)، و(JHHLCK1H7JK017157)، و(JHHLCK1H9JK017080)، و(JHHLCK1H5KK017305)، و(JHHLCK1H6KK017264)، و(JHHLCK1H7KK017368، و(JHHLCK1H4KK017344)، و(JHHLCK1H8JK016972)، و(JHHUCKIH6JK02642)، و(JHHLCK1H2KK017388)، و(JHHLCK1H8JK017071)، و(JHHLCK1HXJK01713)، و(JHHLCK1H9JK017032)، و(JHHLCK1HOKK017289)، و(JHHLCK1H0KK017339)، و(JHHLCK1H8JK017183)،و(JHHLCK1H8KK017377)، و(JHHLCK1H9KK017355).

ويأتي هذا الاستدعاء بسبب وجود عيب نتج عند عملية الإنتاج يتمثل في تجميع حافة غلاف المحور الخلفي بحافة معوجة وهو ما قد يؤدي إلى حوث ضغط بسبب الانحناء وبالتالي حدوث عطل في أعمدة المحور أو محامله الأمر الذي تسبب بحدوث عطل في المركبة، وعليه ستعمل المؤسسة على قياس الفجوة بين شفة المحور الخلفي والمحور في المركبات المستدعاة وفي حال كانت الفجوة غير مطابقة للمعايير سيتم استبدال مجموعة صندوق المحور الخلفي.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات للحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.