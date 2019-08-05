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يهدف إلى المحافظة على المصائد وتنمية المخزون السمكي

سريان حظر صيد "الكنعد" في سواحل السلطنة منتصف أغسطس الجاري

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

سريان حظر صيد "الكنعد" في سواحل السلطنة منتصف أغسطس الجاري

 

مسقط - الرؤية

يبدأ الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 15 أغسطس الجاري، سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الاخصاب والتكاثر الطبيعي في سواحل السلطنة للعام الحالي 2019، وذلك لمدة شهرين متتاليين وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وتهدف وزارة الزراعة والثروة السمكية من تطبيق قرار الحظر المحافظة على مخازين أسماك الكنعد وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد والتقليل من ضغط جهد الصيد عليها بما يحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد. واستعدادا لتنفيذ الحظر، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات والإدارات السمكية في محافظات السلطنة الساحلية بتنظيم عدد من الفعاليات الإرشادية والتوعوية تناولت محاور: قرار حظر صيد أسماك الكنعد وحظر حيازة وتداول أسماك الكنعد و التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وفترة  الحظر المشار إليها وأهمية وأهداف قرار الحظر كما ستقوم أيضا دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية بالمحافظات الساحلية طوال فترة تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم (230/2014) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد وتنص اللائحة على عدد من المواد مثل: حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من يوم 15 من شهر أغسطس وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر من كل عام، ويحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترًا وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد.

ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك 2400 متر على مستوى الحبل العائم، وألا يتجاوز عمق الشباك 10 أمتار من سطح البحر، ويجب ألا تلامس الشباك قاع البح، وألا تقل فتحة عين الشبكة عن 3.75 بوصة (95 ملم)، وألا يقل سمك الخيط عن واحد مليمتر (خيط رقم 15)، وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة او يتعارض مع أحكامها.

يشار إلى أن أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية وتحظى بطلب كبير في الأسوق المحلية والعالمية ويعد الكنعد من أسماك المائدة العمانية ويقبل عليها المستهلكين بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.

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