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بحث إقامة ندوة توعية عن قطاع المقاولات بمسندم

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:12 م بتوقيت مسقط

بحث إقامة ندوة توعية عن قطاع المقاولات بمسندم

 

خصب - العمانية

عقدت لجنة المقاولات ومواد البناء بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم أمس اجتماعا لها تم خلاله الاطلاع على خطة عمل اللجنة للعام الجاري.

وترأس الاجتماع بدر بن سعيد بن سليمان الشحي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم ورئيس لجنة المقاولات ومواد البناء بالفرع. واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع مقترح إقامة ندوة توعوية لقطاع المقاولات، التي تستهدف رواد الأعمال والمجتمع بالمحافظة وتهدف إلى زيادة الوعي والاطلاع على معايير الجودة، بالإضافة إلى تعزيز أداء قطاع المقاولات ومواد البناء بالمحافظة.

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