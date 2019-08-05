تدشين جائزة صلالة للصرف الصحي والمياه تشجيعا للمبادرات البحثية في القطاع

صلالة - الرؤية

دشنت شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي بالتعاون مع مجلس البحث العلمي الدورة الأولى لجائزة صلالة للصرف الصحي والمياه، بهدف إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه بشكل عام وخدمات الصرف الصحي بشكل خاص مع إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات يمكن تسويقها في السوق المحلي والعالمي.

وقال الشيخ المهندس غالي بن أحمد المسهلي، الرئيس التنفيذي لشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي: تأتي الجائزة كمبادرة رائدة من الشركة في دعم الأنشطة البحثية والابتكارية في مجال المياه، مضيفًا أن الجائزة تهدف كذلك إلى دعم وتشجيع المبادرات البحثية المتميزة من الفرق العلمية والمتمثلة في الباحثين الأكاديميين وطلبة مؤسسات التعليم العالي والمهتمين والمبتكرين بالسلطنة بالتعاون مع مجلس البحث العلمي الذي يقوم بتنظيم عمل الجائزة، بتمويل من شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي.

وحول الفئات المستهدفة للمشاركة في الجائزة، قال المهندس ياسر الشنفري، مدير دائرة التشغيل والصيانة في الشركة: هناك بعض الشروط المبسطة التي تم وضعها بهدف تنظيم عملية التقديم والتسجيل للجائزة، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الجائزة، حيث نأمل من تبسيط عملية القبول تسجيل أكبر عدد ممكن من الباحثين في مجال المياه، فكما يعرف الجميع أن الهدف من وراء هذه المسابقات والجوائز المجتمعية هو اكتشاف حلول ابتكارية تساعد على وضع طرق مختلفة لمعالجة بعض الظواهر والتحديات المتعلقة بمجال المياه الذي يعتبر شريان الحياة الحيوي على وجه الأرض. وأوضح أن شروط الجائزة تنص على أن يكون المشارك عمانيًا أو مقيمًا على أرض السلطنة، ويولي اهتمامًا بقضايا وتحديات قطاع المياه، بحيث يندرج تحت الفئات التالية، وهي: الباحثين الأكاديميين، أو الطلبة، أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، أو الباحثين عن عمل.

وعن مجالات الجائزة في دورتها الأولى، قال الدكتور محمد بن ناصر الرواحي، مدير البرنامج البحثي الاستراتيجي لبحوث المياه بمجلس البحث العلمي: إن الدورة الأولى تشمل مجالات مختلفة نابعة من واقع التحديات المائية الموجودة في السلطنة بشكل عام وفي المحافظة على وجه الخصوص، وتسعى الشركة عبر هذه الجائزة الى إيجاد إجابات لها عبر إشراك المجتمع المحلي من الباحثين والمواطنين والمقيمين، وتشمل المحاور: تقنيات تجميع وتصريف مياه الصرف الصحي/ مياه الأمطار، وإدارة شبكات المياه والصرف الصحي، وتقنيات معالجة المياه العادمة، وتقنيات معالجة الحمأة والروائح المصاحبة، وطرق إعادة استخدام وتخزين المياه المعالجة والمخلفات الصلبة المعالجة.

وحول الشروط العامة للتقدم للجائزة، قال الدكتور محمد الرواحي: تتم المشاركة إلكترونيا ولن ينظر في أي طلب إلا من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي عبر الرابط المخصص لذلك في الموقع، وأن يكون مقدم المشاركة هو صاحب الفكرة، وألا يقل عمر المشارك عن 18 سنة وقت انتهاء التسجيل في 12 سبتمبر، ويسمح بمشاركة واحدة لم يسبق فوزها بجائزة أخرى بنفس المحتوى، وكذلك يحق التسجيل بشكل فردي أو ضمن فريق، وألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق المشارك خمسة مشاركين، وأن يكون المتقدم على استعداد لتقديم أي معلومات مساندة قد تطلبها لجنة التحكيم، وأن يتم تقديم عرض مرئي خلال مرحلة التقييم والتكريم، وتعتبر قرارات لجنة التحكيم نهائية ويمكن حجب الجوائز إذا لم ترتق الأعمال إلى المستوى المطلوب.

وعن معايير التحكيم، قال المهندس ياسر الشنفري: نسعى لوضع معايير تحكيم واضحة للمتقدمين للمشاركة، بحيث تكون الأفكار أو الابتكارات مستوفية للشروط وعملية وصالحة للتطبيق، ومن أهم المعايير التي تسترشد بها لجنة التحكيم وضوح المشكلة التي يعالجها الابتكار بنسبة 10%، ووضوح الفكرة الابتكارية ومنهجية العمل بنسبة 20%، وأصالة الفكرة الابتكارية وجودتها ومدى الإبداع والتميز في الإخراج بنسبة 20%، والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للفكرة والميزة التنافسية بنسبة 20%، وقابلية تطبيق الابتكار في البيئة المحلية مع توفير الوثائق الداعمة بنسبة 15%، ومدى امتثال الفكرة لمعايير الاستدامة والصحة والسلامة البيئية بنسبة 10%، والعرض التقديمي للمشارك بنسبة 5% بمجموع 100%.