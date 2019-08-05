"عمان للسياحة" تستقبل الطلاب الجدد بمرحلة ما قبل التسجيل

مسقط – الرؤية

تفتح كلية عمان للسياحة، الكلية الرائدة الوحيدة في السلطنة المتخصصة بالكامل في مجال السياحة والضيافة، أبوابها أمام الطلاب الراغبين بالتسجيل المبدئي والتعرف على الكلية عن قرب. ويمكن للطلبة من جميع الجنسيات المشاركة في الحدث والتعرف عن قرب على الحياة في حرم الكلية الواقع في قلب العاصمة مسقط والذي يقدم أحدث وأفضل التسهيلات لضمان أفضل تجربة تعليمية.

وأشار الدكتور عبدالكريم المغيري، عميد كلية عُمان للسياحة إلى أحدث ما تقدمه الكلية من خدمات وعروض بقوله إن طلابنا أهم أولوياتنا، ونسعى لإلهامهم بالتفوّق والاستكشاف، ونبذل في الوقت نفسه كافة الجهود اللازمة لضمان راحتهم واطلاعهم على جميع البرامج والمرافق المتوفرة بالكلية. ومن أجل ذلك، نشجّع الطلبة على زيارة الكلية والتعرف عن قرب على مرافقها الحديثة. ومن خلال هذه الزيارة سيتعرف الطلبة أيضًا على أحدث برامجنا وهو برنامج إدارة الأعمال التجارية والذي يتفرع إلى مساقين: إدارة الخدمات وريادة الأعمال والابتكار.