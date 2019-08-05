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حملة للتبرع بالدم في "كهرباء مزون"

الإثنين 05 أغسطس 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظمت شركة كهرباء مزون حملة للتبرع بالدم (أنقِذ حياة)، بالتعاون مع بنك الدم المركزي في مبنى المكتب الرئيسي بالسيح الأحمر في ولاية بدبد، إيماناً بضرورة التكاتف والتعاون لخدمة المرضى والمصابين بأمراض الدم المختلفة.

وهدفت الحملة إلى غرس ثقافة التبرع بالدم والتوعية بأهمية دور المتبرع للمساهمة في دعم بنوك الدم داخل السلطنة ما ينعكس على إنقاذ حياة الأفراد المحتاجين للدم، ويترجم ذلك حرص شركة كهرباء مزون على مواصلة تنظيم حملات التبرع بالدم مساهمة منها في توفير حاجة المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية وغيرهم. وشارك عدد من الموظفين في إنجاح الحملة بتبرعهم وحث المشتركين وأهالي المنطقة على التبرع.

وتأتي المبادرة ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية بدائرة الموارد البشرية في الشركة، والتي أنشأت مُؤخرا إلى جانب لجان أخرى كاللجنة الرياضية واللجنة الثقافية، من أجل تطوير بيئة العمل وإشراك الموظفين بمختلف الأنشطة التي من شأنها أن تنعكس على إنتاجية الموظفين داخل بيئة العمل بالشركة.

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