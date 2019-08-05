"الزبير للمؤسسات الصغيرة" يدعم مشروع تصنيع صلصات عمانية

مسقط – الرؤية

أعاد رائد الأعمال إبراهيم بن حمد بن سليمان آل خليفين أحد أعضاء المركز وصاحب مشاريع آل خليفين هيكلة مشروعه التجاري وتوسيع نطاق أعماله وإطلاق العلامة التجارية الخاصة بوحدة تصنيع الصلصات بنكهات محلية وأطلق عليها ماما صوص بدعم استراتيجي من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

وتم الإعلان عن ذلك بحضور محمد بن مبارك الحسني رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية بمؤسسة الزبير إضافة إلى المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

وتأتي إعادة هيكلة مشاريع آل خليفين للتجارة الحديثة ضمن الخدمات التي يقدمها مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لدعم الفائزين في برنامج الدعم المباشر، حيث قام المستشارون بالعمل بشكل مباشر مع إبراهيم آل خليفين على دراسة مشروعه القائم ووضع دراسة جدوى لمشروعه التجاري، علماً بأن مشروع رائد الأعمال القائم ضمن المشاريع الفائزة في برنامج الدعم المباشر لعام 2018 في دورته الخامسة والمقدمة من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، حيث كان المشروع في البداية عبارة عن مطعم بي بي كيو بروز بالحيل الشمالية ومختص بتقديم الوجبات السريعة.

وقال عادل الحبيشي مستشار أول بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إن إنشاء مصنع محلي مختص بالصلصات المحلية لمشاريع آل خليفين للتجارة الحديثة جاء في ظل زيادة الطلب على الصلصات التي يقدمها مطعم بي بي كيو بروز، مشيرا إلى أن إطلاق هذا المشروع جاء بعد عرض رائد الأعمال إبراهيم آل خليفين فكرة إنشاء وحدة متخصصة بصناعة الصوص على المختصين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة، ودرس المستشارون بالمركز السوق ومدى تقبل الجمهور للفكرة، وبعد دراسة مطولة تم التوصل إلى فكرة إنشاء وحدة لإنتاج صلصات مختلفة الأذواق والنكهات في المعبيلة بولاية السيب. وبعد سلسلة من التجارب لإنتاج أنواع مختلفة من الصلصات وبنكهات وأذواق مختلفة، ومن خلال معرفة آراء الجمهور وصلنا الى الخيار الأمثل، ونحن الآن في المراحل التجريبية الأولى حيث تم إجراء فحوصات مختبرية للمنتجات وسوف يتم طرح من ثلاث إلى خمس منتجات ماما صوص وبنكهات مختلفة في السوق المحلي وبكميات تجارية نهاية العام الحالي.

وقال إبراهيم آل خليفين: عملنا مع المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على تطوير فكرة مشروع لإنشاء وحدة متخصصة لصناعة الصوص وبنكهات مختلفة، ونسعى إلى إطلاق عدد من النكهات بكميات تجارية ومن المحتمل دخولها السوق المحلية مع نهاية العام، ونأمل خلال العام القادم التوسع من خلال فتح منافذ تسويقية لمنتجاتنا وتدشين منتجات جديدة.

وقال إبراهيم آل خليفين: نشكر المستشارين بمركز الزبير على دعمهم لإنشاء وحدة مختصة بصناعة الصوص وبنكهات مختلفة ونسعى حاليًا للمنافسة وتنشيط علامتنا التجارية محليا، مشيرا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من قبل المستشارين بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وذلك من خلال الدورات والاستشارات التي يقدمها المركز لأعضائه أو من خلال عمل دراسات جدوى لمشروعي التجاري.